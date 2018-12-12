برجر بدون دهون

نقدم إليكِ طريقة تحضير برجر منزلي صحي بدون دهون لتعديه في مطبخك وتستمتعي بمذاقه الشهي من صنع يديكِ وفقًا لموقع «شملولة».
المكونات
500 غرام من اللحم المفروم الخالي من الدهن
2 فصان من الثوم المهروس
ملح
فلفل أسود
2 ملعقتان من زيت الزيتون
حبة من الطماطم، مقطعة إلى شرائح
ورقة خس
حبة من البصل، مقطع إلى شرائح
5 حبات من الفطر
1/4 حبة من الفلفل الأخضر الرومي مشوي
1/4 حبة من الفلفل الأحمر الرومي مشوي
1/4 حبة من الفلفل الأصفر الرومي مشوي
خبز برجر
طريقة التحضير
- يُخلط اللحم المفروم مع الثوم والملح والفلفل ويُشكل الخليط على شكل قرصين.
- تُسخن مقلاة ويوضع فيها زيت الزيتون، ثم يوضع قرصا البرجر ويُطهيا إلى أن يصبح لونهما بنيًّا داكنًا.
- تُخفض درجة الحرارة ويُستمر في طهي البرجر إلى أن ينضج ويُشوح الفطر في مقلاة صغيرة الحجم مدهونة بالزيت.
- يُرفع الفطر من المقلاة، ثم يوضع خبز البرجر ويُحمص في المقلاة نفسها ويُرص الخس والطماطم والبصل في الخبز، ثم يوضع البرجر وفوقه الفطر ويصبح جاهزًا للتقديم.