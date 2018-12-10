ميني تارت بيتزا

نقدم إليك طريقة تحضير بيتزا صغيرة لتعديها في مطبخك بسهولة وتستمتعي بمذاقها الشهي وذلك وفقا لموقع «فتافيت».

المكونات

110 غام جبنة كريمي

2 ملعقة كبيرة زبدة

كوب طحين

ملعقة كبيرة زيت زيتون

ملعقة صغيرة ثوم مهروس

2 قطعة كبيرة من النقانق

100 غرام فطر طازج مقطع مكعبات صغيرة

1/2 كوب جبنة شيدر

بيضة

1/2 كوب صلصة بيتزا

بيبروني

ملح

فلفل

كوب جبنة موزاريلا

طريقة التحضير

- في العجانة الكهربائية وباستخدام مضرب التقليب نخلط الجبنة والزبدة جيدا لمدة دقيقة ونضيف الطحين ونعجن باستخدام مضرب العجن لمدة دقيقتين.

- تشكل العجينة على هيئة كرة وتغلف بالبلاستيك وتحفظ بالثلاجة مدة 30-60 دقيقة.

- في مقلاة على النار نضيف زيت الزيتون والثوم ونحرك ونضيف النقانق الى المقلاة ونحرك حتى يصبح بني اللون على نار متوسطة ونضيف الفطر ونقلب حتى ينضج.

- نتبل بالملح والفلفل حسب الرغبة ونرفع من النار ونضع في وعاء مناسب ونضيف الجبنة والبيضة الى خليط النقانق والفطر ونخلطهم جيدا وتفرد العجينة وتقطع الى 24 دائرة

- نحضرصينية قوالب الميني مافن ونبطن كل قالب بدائرة من العجين ونضع القليل من صلصلة البيتزا في كل قالب ثم نضيف مقدار نصف ملعقة صغيرة من خليط النقانق والفطر.

- نضع فوق كل قالب محشي جبنة موزاريلا ونغطيها بقطعة من البيبروني ويخبز الميني بيتزا في الفرن الساخن على حرارة 190 لمدة 15 -20 دقيقة حتى ينضج تمام و يصبح جاهزا للتقديم.

