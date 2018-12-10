ميني تارت بيتزا

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 10 ديسمبر 2018, 02:06 مساء

نقدم إليك طريقة تحضير بيتزا صغيرة لتعديها في مطبخك بسهولة وتستمتعي بمذاقها الشهي وذلك وفقا لموقع «فتافيت».

المكونات
110 غام جبنة كريمي
2 ملعقة كبيرة زبدة
كوب طحين
ملعقة كبيرة زيت زيتون
ملعقة صغيرة ثوم مهروس
2 قطعة كبيرة من النقانق
100 غرام فطر طازج مقطع مكعبات صغيرة
1/2 كوب جبنة شيدر
بيضة
1/2 كوب صلصة بيتزا
بيبروني
ملح
فلفل
كوب جبنة موزاريلا

طريقة التحضير
- في العجانة الكهربائية وباستخدام مضرب التقليب نخلط الجبنة والزبدة جيدا لمدة دقيقة ونضيف الطحين ونعجن باستخدام مضرب العجن لمدة دقيقتين.
- تشكل العجينة على هيئة كرة وتغلف بالبلاستيك وتحفظ بالثلاجة مدة 30-60 دقيقة.
- في مقلاة على النار نضيف زيت الزيتون والثوم ونحرك ونضيف النقانق الى المقلاة ونحرك حتى يصبح بني اللون على نار متوسطة ونضيف الفطر ونقلب حتى ينضج.
- نتبل بالملح والفلفل حسب الرغبة ونرفع من النار ونضع في وعاء مناسب ونضيف الجبنة والبيضة الى خليط النقانق والفطر ونخلطهم جيدا وتفرد العجينة وتقطع الى 24 دائرة
- نحضرصينية قوالب الميني مافن ونبطن كل قالب بدائرة من العجين ونضع القليل من صلصلة البيتزا في كل قالب ثم نضيف مقدار نصف ملعقة صغيرة من خليط النقانق والفطر.
- نضع فوق كل قالب محشي جبنة موزاريلا ونغطيها بقطعة من البيبروني ويخبز الميني بيتزا في الفرن الساخن على حرارة 190 لمدة 15 -20 دقيقة حتى ينضج تمام و يصبح جاهزا للتقديم.
 

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