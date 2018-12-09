كفتة الشوفان للحفاظ على الحمية الغذائية

الكفتة المشوية من الأطباق الشهية التي يمكن عملها بطرق مختلفة وبسيطة. وفي هذه الوصفة، سنضيف لعجينة الكفتة حبوب الشوفان اللذيذة للمزيد من الطعم الطيب ولجعل الطبق صالحًا للحمية الغذائية، تعرفي معنا على طريقة تحضيرها وفقًا لموقع «حياتك».

المكونات

1/2 كيلو لحم مفروم

4 ملاعق كبيرة من الشوفان مطحون ناعم

ملعقتان كبيرتان بقدونس مفروم

علبة صغيرة زبادي

ملح وفلفل وبابريكا

ملعقة صغيرة بهارات

حبة بصل كبيرة مفرومة

فصان ثوم مهروس

ملعقتان زيت نباتي