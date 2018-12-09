حضري العجة المقلي

تعرفي معنا اليوم على طريقة عمل العجة المقلية، حسب «أطيب طبخة».

المكونات:

بيض - 6.

ملح - ملعقة صغيرة.

دقيق - نصف كوب.

فلفل أسود - نصف ملعقة صغيرة.

بابريكا - ملعقتان صغيرتان.

بايكينغ باودر - نصف ملعقة صغيرة.

بصل أخضر، مفروم فرمًا ناعمًا - 2.

معدنوس مفروم فرمًا ناعمًا - نصف كوب.

زيت نباتي - كوب.

طريقة العمل

1- في وعاء، ضعي البيض والدقيق والبصل الأخضر والمعدنوس. نكّهي بالملح والفلفل الأسود والبابريكا.

2- اخلطي المكونات جيدًا حتى تتداخل.

3- في قدر على حرارة متوسطة، سخّني الزيت النباتي.

4- عندما يسخن الزيت، أضيفي ربع كوب من مزيج البيض.

5- أعيدي الخطوة السابقة حتى انتهاء الكمية.

6- عندما تحمرّ الأطراف، اقلبي أقراص العجة لتنضج من الجهة الثانية.

7- عندما تنضج العجة، ضعيها في طبق على محارم ورقية حتى تتخلصي من الكمية الفائضة من الزيت.. ثم قدميها وصحتين.