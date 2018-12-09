حضري العجة المقلي

تعرفي معنا اليوم على طريقة عمل العجة المقلية، حسب «أطيب طبخة».
المكونات:
بيض - 6.
ملح - ملعقة صغيرة.
دقيق - نصف كوب.
فلفل أسود - نصف ملعقة صغيرة.
بابريكا - ملعقتان صغيرتان.
بايكينغ باودر - نصف ملعقة صغيرة.
بصل أخضر، مفروم فرمًا ناعمًا - 2.
معدنوس مفروم فرمًا ناعمًا - نصف كوب.
زيت نباتي - كوب.
طريقة العمل
1- في وعاء، ضعي البيض والدقيق والبصل الأخضر والمعدنوس. نكّهي بالملح والفلفل الأسود والبابريكا.
2- اخلطي المكونات جيدًا حتى تتداخل.
3- في قدر على حرارة متوسطة، سخّني الزيت النباتي.
4- عندما يسخن الزيت، أضيفي ربع كوب من مزيج البيض.
5- أعيدي الخطوة السابقة حتى انتهاء الكمية.
6- عندما تحمرّ الأطراف، اقلبي أقراص العجة لتنضج من الجهة الثانية.
7- عندما تنضج العجة، ضعيها في طبق على محارم ورقية حتى تتخلصي من الكمية الفائضة من الزيت.. ثم قدميها وصحتين.