حضري كبدة بالردة

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 08 ديسمبر 2018, 02:01 مساء

الكبدة من اللحوم الغنية بنسبة كبيرة بالحديد والبروتينات لذلك نقدم إليك طريقة تحضيرها بالردة (نخالة) لتعديها في مطبخك بسهولة وفقا لموقع «شهية».

المكونات
نصف كيلو كبدة شرائح رقيقة
ردة (نخالة) للتغطية
حبة فلفل رومي مفروم ناعم
3 ملعقة كبيرة عصير ليمون
ملعقة كبيرة ثوم بودرة
ملعقة كبيرة خل أبيض
ملعقة صغيرة كمون مطحون
ملح
فلفل أسود

طريقة التحضير
- في بولة متوسطة، نضع الفلفل المفروم وعصير الليمون والخل والكمون والثوم البودرة والملح والفلفل الأسود، ونخلطهم جيداً.
- نضع الكبدة في البولة، وتتبلها "ندعكها" بالخليط جيداً، ثم نغطي البولة، ونضعها في الثلاجة لمدة ساعة.
- نسخن الفرن على درجة حرارة 180 مئوية، ونبطن الصينية بورقة زبدة نضع الردة في طبق مسطح وواسع، ثم نغمس الكبدة في الردة لتغطيها من الجانبين.
- نضع الكبدة في الصينية، وندخلها الفرن لمدة 15 دقيقة حتى تنضج.
- نخرج الكبدة من الفرن، ونضعها في الطبق وتصبح جاهزة للتقديم.
 

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