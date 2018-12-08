5 طرق لتحضير الخبز في المنزل

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 08 ديسمبر 2018, 11:20 صباحا

الخبز من أهم المكونات الأساسية على المائدة لذلك نقدم إليكِ طرقا عدة بوسعكِ اتباعها للحصول على خبز منزلي شهي، مع تنوّع البلاد التي تتبع لها الوصفة وذلك وفقا لموق «صحتك».

- الطريقة العربية
من أكثر النوعيات سهولة وبوسعكِ إعداده بالمقلاة. امزجي كوبي طحين مع ماء بقدر الحاجة وقليل من الخميرة ومن ثم قلّبي كمية محدودة منه بحجم رغيف صغير بين يديكِ، وضعيه في المقلاة حتى ينتفخ واقلبيه.

- الطريقة التركية
اعجني كوبيّ الطحين مع خميرة وماء بقدر الحاجة، ومن ثم شكّلي العجين على هيئة رغيف مفرود باستخدام رؤوس أصابعكِ، وادهني الوجه بالبيض واللبن والسمسم المحمص.

- الطريقة الإيطالية
اعجني كوبين من الطحين مع خميرة وماء بقدر الحاجة، ومن ثم شكّلي العجين على هيئة كرة وشكل بيضاوي ورشّي الأوريغانو على الوجه قبل إدخال الخبز للفرن.

- الطريقة الفرنسية
اعجني كوبين من الطحين مع خميرة وماء بقدر الحاجة وربع كوب من الزبدة، وشكّلي العجين على هيئة خبز طويل ومكوّر، ومن ثم أدخليه على فرنٍ حامٍ حتى تصبح القشرة الخارجية صلبة فيما الداخل طري.

- الطريقة اليونانية
اعجني كوبين من الطحين مع خميرة وماء بقدر الحاجة وقليل من حليب البودرة، ومن ثم احشي الرغيف بالجبنة البيضاء وضعي طبقة ثانية من الخبز فوق الحشوة وادهني الوجه بالبيض وأدخليه الفرن حتى ينضج تماما ويصبح جاهزا للتقديم.
 

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