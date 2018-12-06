عجة البطاطا

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 06 ديسمبر 2018, 10:41 صباحا
عجة البطاطا (مطبخ سيدتي)

نقدم إليكِ اليوم طريقة تحضير عجة البطاطا التى يمكن تقديمها كفطور أو عشاء لعائلتك.

المكونات
زيت الزيتون: نصف كوب 
 البطاطس: 4 حبات (كبيرة الحجم / مقطعة شرائح رفيعة) 
 ملح: نصف ملعقة صغيرة 
 فلفل أسود: نصف ملعقة صغيرة 
 البصل: 1 حبة (مفروم شرائح رفيعة) 
 البيض: 4 حبات 
طماطم: 2 حبة (مقشرة ومفرومة) 
البصل الأخضر: عودان (مفروم) 

طريقة التحضير
1. سخني زيت الزيتون في مقلاة واسعة على نار متوسطة.

2. أضيفي البطاطس الشرائح والملح والفلفل واقلي البطاطس حتى تتحمر وتتقرمش.

3. أضيفي البصل وقلبي حتى يتحمر.

4. اخفقي البيض مع فلفل وملح وأضيفي الخليط للمقلاة فوق البطاطس والبصل حتى ينضج البيض.

5. قدميه ساخناً وانثري الطماطم والبصل الأخضر على وجه العجة.

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