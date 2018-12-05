ستيك دجاج بالفطر

نقدم إليك طريقة تحضير ستيك الدجاج الشهي مع الفطر، لتعديه في مطبخك وتستمتعي بمذاقه الشهي من صنع يديك، وذلك وفقًا لموقع «صحتك».

المكونات

ستيك الدجاج بصلصة الفطر

4 قطع صدر دجاج

200 غرام فطر مقطع

200 غرام كريمة

2 ملعقتان كبيرتان زبدة

2 فصان من ثوم مهروس

ملعقة كبيرة زيت

2 ملعقتان كبيرتان من خردل

ريحان وكمون

طريقة التحضير

- ضعي الزبدة والثوم على النار، وقلبي حتى تفوح رائحتها وضيفي الفطر، والكمون والريحان، والخردل والكريمة وقلبي، ثم اتركيها على النار حتى تتسبك.

- ضعي الزيت في مقلاة أخرى، وضيفي صدور الدجاج، واتركيها لتنضج.

- بعد أن ينضج الدجاج، ضيفيه إلى الكريمة، واتركيه على النار قليلاً، حتى يصبح جاهزًا للتقديم.

