ستيك دجاج بالفطر

نقدم إليك طريقة تحضير ستيك الدجاج الشهي مع الفطر، لتعديه في مطبخك وتستمتعي بمذاقه الشهي من صنع يديك، وذلك وفقًا لموقع «صحتك».
المكونات
ستيك الدجاج بصلصة الفطر
4 قطع صدر دجاج
200 غرام فطر مقطع
200 غرام كريمة
2 ملعقتان كبيرتان زبدة
2 فصان من ثوم مهروس
ملعقة كبيرة زيت
2 ملعقتان كبيرتان من خردل
ريحان وكمون
طريقة التحضير
- ضعي الزبدة والثوم على النار، وقلبي حتى تفوح رائحتها وضيفي الفطر، والكمون والريحان، والخردل والكريمة وقلبي، ثم اتركيها على النار حتى تتسبك.
- ضعي الزيت في مقلاة أخرى، وضيفي صدور الدجاج، واتركيها لتنضج.
- بعد أن ينضج الدجاج، ضيفيه إلى الكريمة، واتركيه على النار قليلاً، حتى يصبح جاهزًا للتقديم.