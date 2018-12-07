حساء البطاطا الحلوة للحمية الغذائية

إذا كنت تتبعين حمية غذائية نقدم إليكِ حساءً شهيًا ومغذيًا وسهل التحضير من البطاطا الحلوة، تعرفي على الطريقة معنا بسعرات حرارية قليلة وذلك وفقًا لموقع «سيدتي».

المكونات

كيلو وربع من البطاطا الحلوة

40 غرام من القرفة

ملعقتان صغيرتان من الملح

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود

ملعقة كبيرة من بودرة جوزة الطيب

6 حبات متوسطة الحجم من الجزر

4 فصوص من الثوم

رأسان من البصل متوسط الحجم

كوب من الكريمة السائلة

100 غرام من الزبدة

لتران من مرق الدجاج