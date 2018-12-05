أقراص الشوفان بالفواكه

نقدم إليكِ طريقة تحضير فطور خفيف مكون من الشوفان والفواكه لتعديه في مطبخك وتستمتعي بمذاقه الشهي معنا وذلك وفقًا لموقع «حياتك».

المكونات

كوبان من رقائق­­­­­ الشوفان

كوب من حليب اللوز.

ملعقتان كبيرتان من الزبد.

4 ملاعق شراب (الذرة).

¼ كوب جوز (عين جمل أنصاف)

كوب من الكرز الأزرق (أو الأحمر). أو التوت البري.

3 ملاعق كبيرة رقائق شوكولاتة



طريقة التحضير

- في وعاء اخلطي الشوفان مع حليب اللوز والفاكهة والزبد وشراب القيقب معًا.

- أضيفي رقائق الشوكولاتة ثم ضعيه بالبراد لمدة ساعة.

- في قوالب مدهونة قسمي المقدار ثم اخبزي في فرن ساخن على 170 مئوية لمدة 10 دقائق حتى يتماسك ويصبح جاهزًا للتقديم.

