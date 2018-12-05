أقراص الشوفان بالفواكه

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 05 ديسمبر 2018, 12:20 مساء

نقدم إليكِ طريقة تحضير فطور خفيف مكون من الشوفان والفواكه لتعديه في مطبخك وتستمتعي بمذاقه الشهي معنا وذلك وفقًا لموقع «حياتك».
المكونات
كوبان من رقائق­­­­­ الشوفان
كوب من حليب اللوز.
ملعقتان كبيرتان من الزبد.
4 ملاعق شراب (الذرة).
¼ كوب جوز (عين جمل أنصاف)
كوب من الكرز الأزرق (أو الأحمر). أو التوت البري.
3 ملاعق كبيرة رقائق شوكولاتة

طريقة التحضير
- في وعاء اخلطي الشوفان مع حليب اللوز والفاكهة والزبد وشراب القيقب معًا.
- أضيفي رقائق الشوكولاتة ثم ضعيه بالبراد لمدة ساعة.
- في قوالب مدهونة قسمي المقدار ثم اخبزي في فرن ساخن على 170 مئوية لمدة 10 دقائق حتى يتماسك ويصبح جاهزًا للتقديم.
 

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