بفتيك حار

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 04 ديسمبر 2018, 11:55 صباحا

البفتيك من أطباق اللحم الذي يقبل عليها الكثير، لذلك نقدِّم إليكِ طريقة تحضير بفتيك اللحم الحار لتعديه في مطبخكِ بسهولة وفقًا لموقع «شهية».
المكونات
1/2 كيلو شرائح بفتيك.
بصلة مبشورة.
ملح.
فلفل أسود مطحون.
بهارات.
شطة.
بقسماط مطحون.
دقيق.
بيضتان.

طريقة التحضير
- استخدمي المطرقة الخشبية ثم دقي بها البفتيك حتى يصبح رقيقًا وفي بولة كبيرة الحجم ضعي البصل والملح والفلفل والشطة والبهارات وقلبي جيدًا، ثم تبلي البفتيك بها واتركيه في الثلاجة لمدة لا تقل عن 30 دقيقة حتى يتشرب من التتبيلة.
- سخني زيتًا غزيرًا في مقلاة كبيرة على نار متوسطة.
- ضعي البفتيك في الدقيق ثم البيض ثم البقسماط المطحون واضغطي عليه برفق ثم ضعيه في الفريزر حتى يتماسك.
- ضعي البفتيك في الزيت الساخن ليتحمر ثم ضعيه على مناديل ورقية حتى يصفى من الزيت تمامًا ويصبح جاهزًا للتقديم.
 

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