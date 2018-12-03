دجاج بالكاري

تعرفي معنا على طريقة تحضير دجاج شهي بالكاري، لتعديه في مطبخك بطريقة سهلة وسريعة وفقًا لموقع «صحتك».

المكونات

قطع دجاج

كوب من حليب جوز الهند

ملعقة كبيرة من بهارات الكاري

نصف كوب من كريما الطبخ السائلة

ملح بحسب الرغبة

ليمون بحسب الرغبة

كزبرة مفرومة

كزبرة مطحونة

بصلة مفرومة فرمًا ناعمًا

زنجبيل مهروس

ثوم مهروس

زيت زيتون



طريقة التحضير

- اقلي الدجاج بزيت الزيتون مع البصل والثوم والكزبرة المطحونة والزنجبيل والبهارات والملح والليمون.

- حين يقترب الدجاج من النضوج أضيفي نصف كوب كريمة الطبخ مع حليب جوز الهند.

- انتظري حتى الغليان ومن ثم رشي الكزبرة الطازجة على الوجه.

