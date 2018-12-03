هريسة جوز الهند

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 03 ديسمبر 2018, 03:15 مساء

تعرفي معنا على طريقة تحضير هريسة جوز الهند الشهية لتعديها في مطبخك وتستمتعي بمذاقها الشهي وفقًا لموقع «شهية».
المكونات
كوبان من السميد الخشن.
كوب من جوز الهند الناعم.
كوب من السكر.
ملعقة صغيرة من الباكينغ باودر.
كوب من الحليب الزبادي.
علبة قشدة.
ملعقة كبيرة من السمن.
مكسرات للتزيين بحسب الرغبة
كوبان من القطر السائل البارد.

طريقة التحضير
- سخني الفرن إلى حرارة 200 درجة مئوية، حضّري صينية متوسطة الحجم للخبز، وبطّنيها بطبقة من ورق الزبدة أو ادهنيها بالقليل من الطحينية السائلة.
- اخلطي المكونات الجافة أولاً (السميد، جوز الهند، السكر، الباكينغ باودر).
- أضيفي الحليب الزبادي، والقشدة، والسمن إلى الخليط وامزجي المكونات جيدًا.
- ضعي الخليط بالصينية المخصصة للفرن ومديها بيدك، ويُمكنكِ غمس يدكِ بالماء ليسهل عليكِ مد هريسة جوز الهند.
- قسمي هريسة جوز الهند بالسكين وزينيها بالمكسرات.
- اخبزي هريسة جوز الهند لمدة 20 دقيقة أو حتى تُصبح الأطراف ذهبية اللون وحتى تنضج تمامًا ثم اسقي هريسة جوز الهند بالقطر البارد، وقطعيها مرة ثانية وتصبح جاهزة للتقديم.
 

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