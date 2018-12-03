طاجين لحم بالبصل والبطاطا

طاجن لحمة بالبصل من الأكلات المفضلة للجميع، ولا تحتاج مكونات كثيرة، ولكن يمكن تحضيرها بمكونات بسيطة، تعرفوا على طريقة تحضيرها وقدموها على مائدة عائلتكم وفقًا لموقع «شملولة».

المكونات

1/2 كيلو لحم مكعبات صغيرة.

1/2 كيلو بطاطا مكعبات.

4 ملعقة كبيرة (ملعقة طعام) زيت.

3 حبات فلفل ألوان مقطع شرائح.

رشة ملح.

رشة فلفل أسود مطحون.

رشة شطة (على حسب الرغبة).

رشة بهارات.

رشة كركم.

كوب ماء.



طريقة التحضير

- نحضر وعاء ونضع فيه ملعقتي زيت، ونتركه على النار حتى يسخن الزيت ونضع مكعبات البطاطا ونقلبها في الزيت، حتى تتحمر وتصبح لونها ذهبيًّا، ثم نرفعها إلى طبق جانبي.

- في نفس الوعاء نضيف ملعقتي زيت، ونتركه على النار حتى يسخن الزيت ونضع مكعبات اللحم ونضيف الكركم ونقلب لثوانٍ، ثم نضيف الماء تدريجيًّا ونقلب حتى تنضج ويتغير لونها.

- نتبل برش الملح والفلفل الأسود والبهارات والشطة، ثم نضيف شرائح الفلفل الألوان ونستمر في التقليب.

- نحضير صينية التحضير، نضع فيها مكعبات البطاطا، ثم نضع محتويات وعاء خليط اللحم والبصل، ونضيف القليل من الماء على حسب الحاجة، ونقلب برفق.

- نضع صينية مكعبات اللحم بالبطاطا في الفرن حتى يتحمر الوجه ويصبح جاهزًا للتقديم.

