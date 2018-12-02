سلطة الباذنجان من المطبخ التركي

تعرَّفي معنا على طريقة تحضير سلطة شهية ومغذية وهي سلطة الباذنجان من المطبخ التركي لتعديها في مطبخكِ بسهولة وفقًا لموقع «قتافيت».

المكونات

كوب من الخبز المحمص.

كوبان من الباذنجان المقطع لشرائح والمقلي أو المشوي بحسب الرغبة.

كوب حب الرمان.

معدنوس.

مكونات التتبيلة.

ملعقتان كبيرتان دبس الرمان.

ملعقة كبيرة عصير الليمون.

ملعقة صغيرة من الزعتر.

ملح وفلفل أسود، بحسب الرغبة.

أربع ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.

ملعقتان صغيرتان طحينة سائلة.



طريقة التحضير

- افردي الخبز المحمص في الطبق، ومن ثم ضعي فوقه مكعبات الباذنجان.

- امزجي مقادير التتبيلة وشربي الخبز والباذنجان.

- انثري حب الرمان والمعدنوس المفروم للتزيين ويصبح طبقكِ جاهزًا للتقديم.

