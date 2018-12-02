دنش بالعسل

الدنش بالعسل من المعجنات الخفيفة والسهلة التحضير ويمكنك تناولها كوجبة إفطار لذلك نقدم إليكِ طريقة تحضيرها في مطبخك بسهولة وفقًا لموقع «شهية».

المكونات

2 ونصف كوب كبير دقيق

1/2 كوب كبير سكر

100 غرام زبد سائل

ملعقة كبيرة حليب بودرة

1/4 ملعقة صغيرة ملح

2 ملعقة صغيرة خميرة

1/4 كوب كبير ماء دافئ

1/2 كوب كبير حليب سائل دافئ



طريقة التحضير

- في بولة كبيرة الحجم نضع الدقيق والسكر والحليب البودرة والخميرة ويقلب المزيج جيدًا.

- يضاف الزبد إلى الدقيق ويخلط المزيج بالمضرب الكهربائي ثم نضع الحليب السائل والماء إلى المزيج تدريجيًا مع الاستمرار في التقليب.

- نشكل العجين إلى كرات متوسطة الحجم ثم توضع في إناء كبير مدهون بالقليل من الزيت ثم تغطى بكيس بلاستيك وتترك لمدة 45 دقيقة حتى تتخمر.

- تفرد كل كرة إلى مستطيل بالنشابة ثم تقطع إلى مربعات صغيرة ونقوم بثني الأطراف للداخل ثم نضعها في صينية فرن بها ورقة زبدة.

- يخلط صفار البيضة والقليل من الحليب السائل ثم يدهن به الوجه وتوضع الصينية في الفرن لمدة 15 دقيقة.

- يزين الدنش بالعسل والسكر البودرة ويصبح جاهزًا للتقديم.

