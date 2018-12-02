دنش بالعسل

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 02 ديسمبر 2018, 02:16 مساء

الدنش بالعسل من المعجنات الخفيفة والسهلة التحضير ويمكنك تناولها كوجبة إفطار لذلك نقدم إليكِ طريقة تحضيرها في مطبخك بسهولة وفقًا لموقع «شهية».
المكونات
2 ونصف كوب كبير دقيق
1/2 كوب كبير سكر
100 غرام زبد سائل
ملعقة كبيرة حليب بودرة
1/4 ملعقة صغيرة ملح
2 ملعقة صغيرة خميرة
1/4 كوب كبير ماء دافئ
1/2 كوب كبير حليب سائل دافئ

طريقة التحضير
- في بولة كبيرة الحجم نضع الدقيق والسكر والحليب البودرة والخميرة ويقلب المزيج جيدًا.
- يضاف الزبد إلى الدقيق ويخلط المزيج بالمضرب الكهربائي ثم نضع الحليب السائل والماء إلى المزيج تدريجيًا مع الاستمرار في التقليب.
- نشكل العجين إلى كرات متوسطة الحجم ثم توضع في إناء كبير مدهون بالقليل من الزيت ثم تغطى بكيس بلاستيك وتترك لمدة 45 دقيقة حتى تتخمر.
- تفرد كل كرة إلى مستطيل بالنشابة ثم تقطع إلى مربعات صغيرة ونقوم بثني الأطراف للداخل ثم نضعها في صينية فرن بها ورقة زبدة.
- يخلط صفار البيضة والقليل من الحليب السائل ثم يدهن به الوجه وتوضع الصينية في الفرن لمدة 15 دقيقة.
- يزين الدنش بالعسل والسكر البودرة ويصبح جاهزًا للتقديم.
 

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