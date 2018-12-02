«لا ليست»: هذا هو أفضل مطعم في العالم

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 02 ديسمبر 2018, 10:18 صباحا
صورة ملتقطة في 16 مايو 2016 للطاهي الفرنسي إريك ريبير في مطعمه «لو برناردان» في نيويورك (أ ف ب)

تصدّر مطعم «موني» لغي سافوا في باريس ومطعم «لو برناردان» لإريك ريبير في نيويورك، تصنيف «لا ليست» لأفضل ألف مطعم في العالم.

ويستند هذا التصنيف إلى مجموعة من الكتب المرجعية المتخصصة في فنّ الطبخ وإلى آراء نقّاد في هذا المجال، حسب «فرانس برس».

ومنح في نسخته للعام 2019 علامة 99,75 من أصل مئة لمطعم «مونيه» في باريس لغي سافوا الحائز ثلاث نجوم والمعروف بشوربة الأرضي شوكي بالفطر وشطائر الفطر. وأعطيت العلامة عينها لمطعم «لو برناردان» لإريك ريبير في نيويورك الحائز أيضا ثلاث نجوم والمعروف بمزجه سمك التونا مع الكبد المسمّن.

وحصدت اليابان أعلى مجموع من المطاعم المدرجة على قائمة «لا ليست» (148) تليها الصين (143) ثمّ فرنسا (116).

أطلقت قائمة «لا ليست» سنة 2015 بمبادرة من وزارة الخارجية الفرنسية ردّا على التصنيف البريطاني «أفضل 50 مطعما في العالم» الشهير لكن المثير للجدل.

وستقدّم الجوائز الاثنين في مقرّ وزارة الخارجية الفرنسية بحضور 80 طاهيا من كبار الطهاة المدرجة أسماؤهم في هذا التصنيف الذي يغطّي 180 بلدًا.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«وول ستريت جورنال»: رسائل تعزز الشبهات حول دور ولي العهد السعودي في قضية خاشقجي
دولى
وزيرة الدفاع الإيطالية تشرف على تخريج دفعة من خفر الساحل الليبي
ليبيا
رمضان المزداوي لــ«الوسط»: أستعد للمشاركة في مسلسل «زنقة الريح».. وأجهز فيلمي ...
ثقافة وفن
مسعى لإطلاق اسم جمال خاشقجي على طريق قبالة السفارة السعودية في واشنطن
عربى
الخطوط الليبية تنفي زيادة التذاكر: في انتظار اعتماد الأسعار الجديدة
ليبيا
تعليم الوفاق: اقتصار الدراسات العليا بالخارج على بعض التخصصات
ليبيا
قوة الردع الخاصة تعلن اغتيال أحد عناصرها بطرابلس
ليبيا
الغارة الجوية على العوينات.. ثالث هجوم أميركي ضد «القاعدة» منذ مارس
ليبيا
في العدد 158: تحريك سياسي في طبرق والإرهاب يضرب تازربو
ليبيا
الشلماني: لن نكرر أخطاء السياسيين ومستعد للموت من أجل ليبيا
رياضة محلية
دول الجوار.. ورقة داعمة للحل أم إرباك للملف الليبي ..؟
ليبيا
صحة الوفاق: تحسن أوضاع المستشفيات العامة بداية من العام المقبل
ليبيا
 المزيد من كوجينة

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

كيف يكافح الحليب نزلات البرد