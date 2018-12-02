«لا ليست»: هذا هو أفضل مطعم في العالم

صورة ملتقطة في 16 مايو 2016 للطاهي الفرنسي إريك ريبير في مطعمه «لو برناردان» في نيويورك (أ ف ب)

تصدّر مطعم «موني» لغي سافوا في باريس ومطعم «لو برناردان» لإريك ريبير في نيويورك، تصنيف «لا ليست» لأفضل ألف مطعم في العالم.

ويستند هذا التصنيف إلى مجموعة من الكتب المرجعية المتخصصة في فنّ الطبخ وإلى آراء نقّاد في هذا المجال، حسب «فرانس برس».

ومنح في نسخته للعام 2019 علامة 99,75 من أصل مئة لمطعم «مونيه» في باريس لغي سافوا الحائز ثلاث نجوم والمعروف بشوربة الأرضي شوكي بالفطر وشطائر الفطر. وأعطيت العلامة عينها لمطعم «لو برناردان» لإريك ريبير في نيويورك الحائز أيضا ثلاث نجوم والمعروف بمزجه سمك التونا مع الكبد المسمّن.

وحصدت اليابان أعلى مجموع من المطاعم المدرجة على قائمة «لا ليست» (148) تليها الصين (143) ثمّ فرنسا (116).

أطلقت قائمة «لا ليست» سنة 2015 بمبادرة من وزارة الخارجية الفرنسية ردّا على التصنيف البريطاني «أفضل 50 مطعما في العالم» الشهير لكن المثير للجدل.

وستقدّم الجوائز الاثنين في مقرّ وزارة الخارجية الفرنسية بحضور 80 طاهيا من كبار الطهاة المدرجة أسماؤهم في هذا التصنيف الذي يغطّي 180 بلدًا.