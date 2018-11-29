السحلب التركي بالقرفة

السحلب التركي بالقرفة (أرشيفية:انترنت)

يعد السحلب من المشروبات المناسبة فى فصل الشتاء والجو البارد، إليك طريقة إعداده فى خطوات بسيطة.

المقادير

- القرفة: ملعقة صغيرة (مطحونة)

- الجوز: 2 ملعقة كبيرة (مفروم)

- فستق حلبي: 2 ملعقة كبيرة (مفروم)

- جوز الهند: 2 ملعقة كبيرة

- حليب: 4 أكواب

- سكر: 4 ملاعق كبيرة

- ماء الزهر: ملعقة كبيرة

- سحلب: ملعقة صغيرة (بودرة / ممكن استبداله بـ 2 ملعقة صغيرة نشا)

طريقة التحضير

ضعي السكر و3 أكواب من الحليب على نار هادئة، ثم حركيها جيدًا واتركيها على النار، بوعاء آخر، ضعي بودرة السحلب مع كوب الحليب المتبقي وحركيها حتى يذوب السحلب.

صبي خليط السحلب على الحليب بشكل تدريجي واستمري بالتحريك، ارفعي من حرارة النار تحت الخليط، واتركي الخليط يغلي، وعندما يبدأ الخليط بالتكاثف، أضيفي عليه ماء الزهر واستمري بالتحريك حتى يتكاثف مرة أخرى.

اسكبي خليط السحلب بكاسات التقديم ثم رشي عليه القرفة والجوز والفستق الحلبي وجوز الهند.