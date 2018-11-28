مسقعة دجاج بالبشاميل

تعتبر المسقعة من الوصفات المصرية الشهيرة والشهية ولها عدة طرق في التحضير.

نقدم لك اليوم طريقة إعدادها بالبشاميل والدجاج لتحضريها في مطبخك وتستمتعي بمذاقها الشهي وفقًا لموقع «شملولة».

المكونات

كيلو باذنجان رومي، مقطع حلقات

2 ثمرة بصل كبيرة الحجم، مقطع حلقات

5 ثمرات فلفل أخضر رومي، ألوان، مقطع حلقات

قرن فلفل أخضر حار، مقطع

كوب كبير عصير طماطم

ملح

فلفل أسود مطحون

1/2 ملعقة صغيرة كمون

رشة بهارات

صدور دجاج مخلية

صلصة بشاميل



طريقة التحضير

- في مقلاة على نار متوسطة يسخن الزيت وتوضع حلقات الباذنجان في الزيت الساخن وتترك حتى تتحمر.

- في مقلاة أخرى على نار متوسطة نضع القليل من الزيت يسخن ثم نضع حلقات البصل والفلفل الرومي والفلفل الحار وتقلب حتى تتحمر قليلًا.

- توضع حلقات الباذنجان على حلقات البصل والفلفل ثم تتبل بالملح والفلفل والبهارات.

- في مقلاة على نار متوسطة تشوح قطع الدجاج تنضج ثم ترفع من على النار وفي صينية فرن، توضع طبقة من حلقات الباذنجان و1/4 كمية مزيج الفلفل الرومي والبصل ثم 1/4 كمية عصير الطماطم وتوزع.

- نضع جزءًا من صدور الدجاج فوق عصير الطماطم ثم نضع طبقة أخرى من حلقات الباذنجان و1/4 كمية مزيج الفلفل الرومي والبصل ثم 1/4 كمية عصير الطماطم وتوزع ثم طبقة من صدور الدجاج.

- تكرري الخطوتين السابقتين ( 6 - 7 ) حتى الانتهاء من الكمية.

- توضع صلصة البشاميل كطبقة أخيرة فوق المزيج ثم تدهن ب 1 بيضة مخفوقة.

- توضع صينية المسقعة في الفرن من 30 - 45 دقيقة حتى يحمر الوجه وتصبح جاهزة للتقديم.

