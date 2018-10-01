سلطة الجرجير بالبارميزان

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 01 أكتوبر 2018, 10:57 صباحا

يحظى الجرجير بالفيتامينات والمعادن، فما رأيك أن نحضر سلطة الجرجير بجبن البارميزان الشهي.. إليك الوصفة حسب «إيلي عربية».

المقادير
2 ضمة من الجرجير
2 بصل مقطع إلى شرائح
3 ملعقة كبيرة زيت الزيتون
2 ملعقة كبيرة عصير ليمون
2 ملعقة كبيرة خل
4 ملعقة كبيرة جبنة البرميزان المبشورة
1/4 كوب بذور الرمان

طريقة التحضير
نضع في وعاء خليطًا من زيت الزيتون، والخل والليمون، مع الملح والفلفل الأسود.
نحضر طبق التقديم ونوزع الجرجير والبصل والبارميزان فيه.
نضيف خلطة الصوص فوق الجرجير والبصل وجبنة البارميزان.
نُزيّن الطبق بجبنة البارميزان وبذور الرمان.

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