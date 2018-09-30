عجينة السينابون من وصفات العجائن البسيطة والسهلة نقدم إليكِ طريقة تحضيرها لتعديها في مطبخك بسهولة وفقًا لموقع «حياتك».
المكونات
4 أكواب دقيق
1/3 كوب زبد لين
ملعقة صغيرة بيكينغ بودر
1/4 كوب حليب مجفف
حبة بيض
1/4 كوب سكر
ملعقة صغيرة فانيليا
ملعقة صغيرة ملح
ملعقة ونصف خميرة فورية
1/4 كوب ماء دافئ
كوب وربع حليب دافئ للعجن
الحشوة
سكر بني
قرفة مطحونة
للتزيين
صوص شوكولاتة أو صوص التوفي
طريقة التحضير
- أضيفي الخميرة إلى الماء الدافئ واتركيها 5 دقائق حتى تصبح مثل الرغوة. أضيفي السكر والفانيليا والبيض والحليب وحركي الخليط.
- في وعاء آخر أضيفي الحليب المجفف للدقيق والبيكينغ باودر والملح والخميرة والحليب السائل. اعجني جيدًا حتى تصبح العجينة لينة.
- إدهني وعاء عميق بالزيت وضعي العجين به مع دهن وجه العجين بالزيت، ثم غطيها بكيس بلاستيك واتركيها في مكان دافئ لمدة ساعة.
- بعد أن تخمر العجينة قومي بفردها على شكل مستطيل وادهنيها بالزبد، ثم وزعي الحشوة المُعدة لذلك (سكر وقرفة) دون الأطراف.
- لفي الطرف بشكل محكم وعند الاقتراب من نهاية المستطيل إدهني طرف العجينة بالقليل من الماء حتى تغلق ويصبح لديكِ شكل أسطواني.
- قطعي العجينة لقطع متساوية ورصيها ثم غطي العجينة مرة أخرى لمدة 15 دقيقة في مكان دافئ حتى يزداد حجمها.
- اخبزي في الفرن الساخن على 180 درجة مئوية من 15 إلى 20 دقيقة حتى تمام النضج وتصبح جاهزة للتزيين والتقديم.