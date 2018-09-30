عجينة السينابون

عجينة السينابون من وصفات العجائن البسيطة والسهلة نقدم إليكِ طريقة تحضيرها لتعديها في مطبخك بسهولة وفقًا لموقع «حياتك».

المكونات

4 أكواب دقيق

1/3 كوب زبد لين

ملعقة صغيرة بيكينغ بودر

1/4 كوب حليب مجفف

حبة بيض

1/4 كوب سكر

ملعقة صغيرة فانيليا

ملعقة صغيرة ملح

ملعقة ونصف خميرة فورية

1/4 كوب ماء دافئ

كوب وربع حليب دافئ للعجن

الحشوة

سكر بني

قرفة مطحونة

للتزيين

صوص شوكولاتة أو صوص التوفي



طريقة التحضير

- أضيفي الخميرة إلى الماء الدافئ واتركيها 5 دقائق حتى تصبح مثل الرغوة. أضيفي السكر والفانيليا والبيض والحليب وحركي الخليط.

- في وعاء آخر أضيفي الحليب المجفف للدقيق والبيكينغ باودر والملح والخميرة والحليب السائل. اعجني جيدًا حتى تصبح العجينة لينة.

- إدهني وعاء عميق بالزيت وضعي العجين به مع دهن وجه العجين بالزيت، ثم غطيها بكيس بلاستيك واتركيها في مكان دافئ لمدة ساعة.

- بعد أن تخمر العجينة قومي بفردها على شكل مستطيل وادهنيها بالزبد، ثم وزعي الحشوة المُعدة لذلك (سكر وقرفة) دون الأطراف.

- لفي الطرف بشكل محكم وعند الاقتراب من نهاية المستطيل إدهني طرف العجينة بالقليل من الماء حتى تغلق ويصبح لديكِ شكل أسطواني.

- قطعي العجينة لقطع متساوية ورصيها ثم غطي العجينة مرة أخرى لمدة 15 دقيقة في مكان دافئ حتى يزداد حجمها.

- اخبزي في الفرن الساخن على 180 درجة مئوية من 15 إلى 20 دقيقة حتى تمام النضج وتصبح جاهزة للتزيين والتقديم.

