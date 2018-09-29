الأرز بالجزر واللحم

الأرز من الاكلات الشهية التي يمكن عملها بطرق عديدة نقدم إليك منها اليوم طريقة تحضير الأرز باللحم والجزر و القرفة تعلمي الطريقة معنا وفقا لموقع «مطبخ سيدتي».

المكونات

كيلو لحم مكعبات من الموزة

2 كوب أرز بسمتي

3 حبات متوسطة جزر مقطع الى مكعبات

2 حبة بصل مقطع مكعبات متوسطة

ملعقة صغيرة كاري

ملعقة صغيرة قرفة

5 حبات قرنفل

مرق اللحم

ملح وفلفل

1/4 كوب زيت زيتون



طريقة التحضير

- اسلقي مكعبات اللحم في ماء وملح وفلفل وبصلة حتى يتم النضج.

- ضعي زيت الزيتون في وعاء للطهي ثم أضيفي الجزر ليتحمر لمدة 10 دقائق.

أضيفي البصل وحركي الخليط لمدة 5 دقائق على نار متوسطة.

- أضيفي البهارات( القرفة والكاري والقرنفل) وقلبي. ثم أضيفي مرق اللحم واتركيه ليغلي.

- أضيفي الأرز المغسول وغطي وعاء الطهي. ثم اتركيه على نار هادئة حتى ينضج تبلي اللحم بالملح والفلفل وصوص الطماطم وضعيه تحت الشواية ليتحمر قليلًا.

- ضعي الأرز بالجزر في طاجن وفوقه قطع اللحم وقدميه.

