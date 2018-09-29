الأرز بالجزر واللحم

الأرز من الاكلات الشهية التي يمكن عملها بطرق عديدة نقدم إليك منها اليوم طريقة تحضير الأرز باللحم والجزر و القرفة تعلمي الطريقة معنا وفقا لموقع «مطبخ سيدتي».
المكونات
كيلو لحم مكعبات من الموزة
2 كوب أرز بسمتي
3 حبات متوسطة جزر مقطع الى مكعبات
2 حبة بصل مقطع مكعبات متوسطة
ملعقة صغيرة كاري
ملعقة صغيرة قرفة
5 حبات قرنفل
مرق اللحم
ملح وفلفل
1/4 كوب زيت زيتون
طريقة التحضير
- اسلقي مكعبات اللحم في ماء وملح وفلفل وبصلة حتى يتم النضج.
- ضعي زيت الزيتون في وعاء للطهي ثم أضيفي الجزر ليتحمر لمدة 10 دقائق.
أضيفي البصل وحركي الخليط لمدة 5 دقائق على نار متوسطة.
- أضيفي البهارات( القرفة والكاري والقرنفل) وقلبي. ثم أضيفي مرق اللحم واتركيه ليغلي.
- أضيفي الأرز المغسول وغطي وعاء الطهي. ثم اتركيه على نار هادئة حتى ينضج تبلي اللحم بالملح والفلفل وصوص الطماطم وضعيه تحت الشواية ليتحمر قليلًا.
- ضعي الأرز بالجزر في طاجن وفوقه قطع اللحم وقدميه.