شوربة البطاطس للرجيم

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 27 سبتمبر 2018, 11:31 صباحا
وصفة صحية لشوربة البطاطس مناسبة للحمية (المطبخ)

خلال اتباع نظام صحي في الرجيم يمكن أن يصبح اختيار الطعام المناسب أمرًا صعبًا، نقدم لكِ وصفة صحية لشوربة البطاطس مناسبة للحمية، وفقًا لموقع مطبخ. 

المقادير
زيت الزيتون - ملعقة كبيرة 
البصل  - 1 حبة (مفروم) 
الثوم - فصّان (مهروسان) 
مرق دجاج - 3 أكواب 
ملح - ملعقة صغيرة 
البطاطس - 2 حبتان (كبيرة الحجم / مفرومة مكعبات صغيرة) 
فلفل أسود - ربع ملعقة صغيرة 

طريقة التحضير
سخني زيت الزيتون في قدر واسع على نار متوسطة وضيفي البصل والثوم وقلبيه لمدة 5 دقائق حتى تطرى المكونات.

أضيفي مرق الدجاج والملح والفلفل واتركي المزيج حتى يغلي ثم ضيفي البطاطس وغطي القدر واتركيه حتى تنضج البطاطس.

ازيلي القدرعن النار واطحني البطاطس مع الشوربة ثم أعيدي تسخينها وقدميها ساخنة.

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