برجر الخضار

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 26 سبتمبر 2018, 05:16 مساء

تعرفي على طريقة تحضير برجر الخضراوات إذا كنتِ من متبعي النظام النباتي تعرفي معنا على الطريقة وطبقيها بنفسك وفقًا لموقع «شهية».
المكونات
كوب حمص
كوب شوفان مطحون
نصف كوب جزر مبشور
نصف كوب بصل مفروم
نصف كوب بسلة مفرومة
ملعقة كبيرة زيت زيتون
ملعقة كبيرة عصير ليمون
ملعقة صغيرة ملح
نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود
نصف معلقة صغيرة بودرة ثوم
زيت للتسوية

طريقة التحضير
- يغسل الحمص جيدًا، ثم ينقع في الماء لمدة ليلة كاملة.
- يسلق الحمص في ماء مضاف إليها ملح لمدة 30 دقيقة وحتى ينضج.
- يصفى الحمص من الماء، ويوضع في الكبة ويضاف إليه الشوفان والبصل والجزر والبسلة، ويضرب جيدًا حتى ينعم.
- يضاف إليه الزيت وعصير الليمون.
- يتبل بالملح والفلفل الأسود وبودرة الثوم، ويفرم مرة أخرى.
- يوضع الزيت في مقلاة غير قابلة للالتصاق على نار متوسطة حتى يسخن.
- يشكل الخليط على هيئة أقراص متوسطة الحجم، وتوضع في المقلاة وتقلب على الجانبين حتى تحمر وتنضج.
- تكرر العملية حتى انتهاء الكمية وترفع من على النار، وتصبح جاهزة للتقديم.
 

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