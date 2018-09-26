سوتية حار

تعرفي معنا على طريقة تحضير الخضار السوتيه الحار، إذا كنت تتبعين حمية غذائية وتحرصين على تناول طعام صحي مليء بالفيتامينات وذلك وفقًا لموقع «فتافيت».

المكونات

ملعقة كبيرة زيت زيتون

ملعقة كبيرة زبدة

3 فصوص ثوم مهروس

ثمرة فلفل حار مفرومة

ثمرة باذنجان مكعبات

ثمرة فلفل أصفر مقطعة

ثمرة فلفل أحمر مقطعة

ثمرة بصل أخضر مقطع

1/4 ملعقة صغيرة ملح

1/4 ملعقة صغيرة فلفل اسود مطحون



طريقة التحضير

- سخني زيت الزيتون و الزبدة في مقلاة على نار متوسطة.

- ضعي الثوم والفلفل الحار في المقلاة وقلبيه لمدة 5 دقائق حتى يذبل المزيج.

- أضيفي الباذنجان والفلفل الأصفر والأحمر والبصل الأخضر الى مزيج الثوم والفلفل و قلبيه لمدة 5 دقائق حتى ينضج المزيج.

- تبلي الخضروات بالملح والفلفل وقلبي برفق ثم اتركيه لثوانٍ ليصبح جاهزًا للتقديم.

