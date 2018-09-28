طاجين بطاطا بالشيدر

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 28 سبتمبر 2018, 09:10 صباحا

نقدم إليكِ طريقة تحضير أكله شهية وسريعة من البطاطا والجبن لتعديها بشكل سريع في مطبخك، وذلك وفقًا لموقع «فتافيت».
المكونات
4 حبات بطاطا مقطعة
ملعقة كبيرة زبد
فصان ثوم
ملعقة صغيرة ملح
ملعقة صغيرة فلفل أسود مطحون
6 بيضات مخفوقة
كوب جبن شيدر مبشور

طريقة التحضير
- سخني الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية.
اخلطي البطاطا والزبد والملح والثوم والفلفل الأسود في صينية متوسطة الحجم وقلبي.
- ضعي الصينية في الفرن لمدة 30 دقيقة ثم اخفضي درجة حرارة الفرن قليلاً.
- ضعي البيض على البطاطا، ثم ضعي الصينية في الفرن مرة أخرى لمدة 10 دقائق.
- اضيفي الجبن الشيدر المبشور واتركيها في الفرن لمدة دقيقتين حتى يذوب الجبن وتصبح جاهزة للتقديم.
 

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