طاجين بطاطا بالشيدر

نقدم إليكِ طريقة تحضير أكله شهية وسريعة من البطاطا والجبن لتعديها بشكل سريع في مطبخك، وذلك وفقًا لموقع «فتافيت».

المكونات

4 حبات بطاطا مقطعة

ملعقة كبيرة زبد

فصان ثوم

ملعقة صغيرة ملح

ملعقة صغيرة فلفل أسود مطحون

6 بيضات مخفوقة

كوب جبن شيدر مبشور



طريقة التحضير

- سخني الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية.

اخلطي البطاطا والزبد والملح والثوم والفلفل الأسود في صينية متوسطة الحجم وقلبي.

- ضعي الصينية في الفرن لمدة 30 دقيقة ثم اخفضي درجة حرارة الفرن قليلاً.

- ضعي البيض على البطاطا، ثم ضعي الصينية في الفرن مرة أخرى لمدة 10 دقائق.

- اضيفي الجبن الشيدر المبشور واتركيها في الفرن لمدة دقيقتين حتى يذوب الجبن وتصبح جاهزة للتقديم.

