بامية بالمفروم

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 26 سبتمبر 2018, 01:34 مساء

البامية من الخضراوات الشهية التي تحتوي على نسبة كبيرة من الفيتامينات التي تساعد على بناء الجسم وتقويته.
نقدم لك طريقة تحضيرها بالحم المفروم، لتعديها في مطبخك وتستمتعي بمذاقها الشهي، وذلك وفقًا لموقع «شملولة».
المكونات
1/2 كيلو لحم مفروم
1/2 بامية
4 فص ثوم مفروم
ملح
شطة
فلفل أسود مطحون
عصير طماطم
ملعقة كبيرة سمن
ملعقة كبيرة زيت
شوربة

طريقة التحضير
- في إناء على نار متوسطة ضعي الزيت والسمن يسخن.
- ضعي الثوم المفروم في الإناء وقلبي حتى يصبح ذهبي اللون.
- ضعي الطماطم المعصورة على الثوم تدريجيًا ثم ضعي البامية والشوربة واللحم المفروم وقلبي.
- تبلي البامية بالملح والفلفل والشطة وقلبي برفق ثم غطي الإناء واتركيها حتى تنضج.
- ضعي البامية في طاجن ثم ضعيها في الفرن لمدة 5 دقائق تحت الشواية وتصبح جاهزة للتقديم.
 

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