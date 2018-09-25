حضري الخبز البلدي في منزلك

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 25 سبتمبر 2018, 05:18 مساء

الخبز البلدى من الأكلات التي لا غنى عنها فى معظم البيوت، ويتم تناوله مع معظم الأكلات.
لذلك نقدم لكِ طريقة سهلة لتحضيره في منزلك وفقًا لموقع «شملولة» تعلميها معنا.
المكونات
2 كوب كبير دقيق أسمر
2 كوب دقيق أبيض
نصف كوب كبير ردة
ملعقة كبيرة زيت
ملعقة صغيرة ملح
ملعقة صغيرة سكر
ملعقة صغيرة خميرة
كوب ونصف كبير ماء دافئ
ملحوظة :
نستخدم نفس الكوب الكبير في تجهيز المقادير

طريقة التحضير
- نضع الخميرة في وعاء به (3\4) كوب كبير من الماء الدافئ ونتركها 10 دقائق
- في وعاء آخر نخلط الدقيق الأسمر والدقيق الأبيض والردة والملح دون ماء ونضيف إلى الوعاء الثاني الخميرة والزيت ونبدأ في التقليب حتى يتماسك العجين
- نضيف الماء تدريجيًا ونستمر بالعجين باستخدام اليد لمدة 15 دقيقة حتى تصبح العجينة متماسكة ولا تلتصق باليد
- نحضر وعاء وندهنه بالزيت ثم نضع العجينة به ونغطيه بقطعة من القماش ونتركها لمدة ساعتين في مكان دافئ حتى تتخمر
- نقطع العجينة لكرات متساوية ونقوم بفرد كل كرة على حدى باستخدام النشابة إلى رغيف ونضع القليل من الردة تحت كرة العجين أثناء فردها
- نترك العجين بعد فرده على صاج مدهون بالقليل من الزيت ونغطيها بقماشة لمدة نصف ساعة
- نضع العجين في الطبقة السفلى من الفرن على درجة حرارة 250 درجة مئوية، لمدة 10 دقائق أو 15 على الأكثر ولا نلمس العجين باليد.
- نخرج الخبز من الفرن عندما يتحمر وينتفخ ونتركه قليلًا حتى يبرد ويصبح جاهزًا للتناول.
 

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