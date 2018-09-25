كمبوت الخوخ

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 25 سبتمبر 2018, 11:30 صباحا

الخوخ من الفاكهة المفيدة الذي يحتوي على العديد من العناصر والفيتامينات التي يحتاجها الجسم، والتي تحميه من الكثير من الأمراض.
لذلك نقدم لكِ طريقة الخوخ المحفوظ لتعديها في مطبخك بسهولة، وذلك وفقًا لموقع «شملولة».
المكونات
4 كيلو خوخ
كيلو سكر
ليمونة معصورة
فانيليا

طريقة التحضير
- يقطع الخوخ إلى نصفين ثم ننزع البذر منه وفي إناء كبير الحجم على نار عالية نضع ماءً كافيًا حتى يغطي الخوخ.
- نضع الخوخ والسكر في الإناء ويقلب المزيج حتى يذوب السكر.
- يترك الماء حتى يغلي ثم نضع الليمون ويترك المزيج لمدة 30 دقيقة.
- تضاف الفانيليا على الخوخ في الإناء ثم يترك المزيج لمدة 5 دقائق أخرى ويغطى الإناء ثم تخفض درجة الحرارة ويقلب المزيج لثوان ثم يرفع من على النار ويترك حتى يبرد.
- يقشر الخوخ (تزال منه القشرة الخارجية) ثم يقطع ويوضع في كاسات ويزين بالمكسرات ويصبح جاهزًا للتقديم.
 

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