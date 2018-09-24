بابا غنوج شامي

نقدم لك طريقة تحضير بابا غنوج شهي ومغذٍ على الطريقة الشامية تعرفي على الخطوات معنا وطبقيه بنفسك وفقًا لموقع «شهية».

المكونات

كيلو باذنجان مشوي

حبة فلفل أخضر

3 حبات طماطم متوسطة

حبة بصلة متوسطة

رشة ملح

3 فصوص ثوم مهروس

1/4 كوب عصير ليمون

2 ملعقة زيت زيتون

2 ملعقة دبس رمان



طريقة التحضير

- قومي بشوي الباذنجان بالفرن أو على البوتجاز ثم قومي بتقشيره.

- دقي الباذنجان المشوي مع الملح والثوم جيدًا وضعي الباذنجان في الخلاط مع البصل والطماطم والفلفل الأخضر واخلطي حتى يصبح مزيجًا ناعمًا.

- ضيفي الزيت وعصير الليمون ودبس الرمان وتابعي المزج حتى يصبح طبقك جاهزًا للتقديم.

