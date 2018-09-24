بابا غنوج شامي

نقدم لك طريقة تحضير بابا غنوج شهي ومغذٍ على الطريقة الشامية تعرفي على الخطوات معنا وطبقيه بنفسك وفقًا لموقع «شهية».
المكونات
كيلو باذنجان مشوي
حبة فلفل أخضر
3 حبات طماطم متوسطة
حبة بصلة متوسطة
رشة ملح
3 فصوص ثوم مهروس
1/4 كوب عصير ليمون
2 ملعقة زيت زيتون
2 ملعقة دبس رمان
طريقة التحضير
- قومي بشوي الباذنجان بالفرن أو على البوتجاز ثم قومي بتقشيره.
- دقي الباذنجان المشوي مع الملح والثوم جيدًا وضعي الباذنجان في الخلاط مع البصل والطماطم والفلفل الأخضر واخلطي حتى يصبح مزيجًا ناعمًا.
- ضيفي الزيت وعصير الليمون ودبس الرمان وتابعي المزج حتى يصبح طبقك جاهزًا للتقديم.