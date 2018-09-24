أصابع الخبز بالجبن

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 24 سبتمبر 2018, 12:54 مساء

نقدم لك طريقة تحضير فطور شهي وسريع وهي اصابع الخبز بالجبن تعرفي على طريقة تحضيرها واعديها وفقًا لموقع «فتافيت».
المكونات
175 ملل ماء فاتر
1/4 كوب زيت زيتون
250 غرام طحين
ملعقة سكر
ملعقة ملح
ملعقة خميرة جافة
حبة بيض مخفوقة ومخلوطة مع ملعقة كبيرة ماء
2 ملعقة سمسم
ملعقة أعشاب ايطالية
ملعقة فلفل أسود
1/2 كوب جبنة بارميزان، مبشورة
عبوة صلصة

طريقة التحضير
- يخلط الماء والزيت معاً يجمع الطحين والجبنة والسكر و الملح والخميرة في وعاء.
- يضاف بالتدريج السائل إلى خليط الطحين ويخفق مدة 2 دقيقة وتضاف كمية الطحين المتبقية لعمل عجينة طرية.
- توضع العجينة في وعاء مدهون بالزيت وتغطى بنايلون التغليف، وتترك لتتخمر وترتفع في مكان دافئ مدة ساعة أو حتى يتضاعف حجمها.
- يضرب العجين باليد ويأخذ منه قطع وتشكل بشكل أسطواني على سطح مرشوش بالطحين.
- تصف القطع في صواني مبطنة بورق الزبدة وتدهن بخليط البيض، ترش بالسمسم والأعشاب الإيطالية والفلفل الأسود والملح وجبنة البارميزان.
- تخبز في فرن بحرارة 170 درجة مئوية مدة 25 دقيقة تحمر تصبح محمرة بلون ذهبي وتصبح جاهزة للتقديم.
 

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