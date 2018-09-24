أصابع الخبز بالجبن

نقدم لك طريقة تحضير فطور شهي وسريع وهي اصابع الخبز بالجبن تعرفي على طريقة تحضيرها واعديها وفقًا لموقع «فتافيت».

المكونات

175 ملل ماء فاتر

1/4 كوب زيت زيتون

250 غرام طحين

ملعقة سكر

ملعقة ملح

ملعقة خميرة جافة

حبة بيض مخفوقة ومخلوطة مع ملعقة كبيرة ماء

2 ملعقة سمسم

ملعقة أعشاب ايطالية

ملعقة فلفل أسود

1/2 كوب جبنة بارميزان، مبشورة

عبوة صلصة



طريقة التحضير

- يخلط الماء والزيت معاً يجمع الطحين والجبنة والسكر و الملح والخميرة في وعاء.

- يضاف بالتدريج السائل إلى خليط الطحين ويخفق مدة 2 دقيقة وتضاف كمية الطحين المتبقية لعمل عجينة طرية.

- توضع العجينة في وعاء مدهون بالزيت وتغطى بنايلون التغليف، وتترك لتتخمر وترتفع في مكان دافئ مدة ساعة أو حتى يتضاعف حجمها.

- يضرب العجين باليد ويأخذ منه قطع وتشكل بشكل أسطواني على سطح مرشوش بالطحين.

- تصف القطع في صواني مبطنة بورق الزبدة وتدهن بخليط البيض، ترش بالسمسم والأعشاب الإيطالية والفلفل الأسود والملح وجبنة البارميزان.

- تخبز في فرن بحرارة 170 درجة مئوية مدة 25 دقيقة تحمر تصبح محمرة بلون ذهبي وتصبح جاهزة للتقديم.

