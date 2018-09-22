أقراص الشوفان بالفواكه والشوكولاتة

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 22 سبتمبر 2018, 04:20 مساء

الشوفان من المواد الغذائية التي تحتوي على نسبة كبيرة من الكربوهيدرات المفيدة للجسم.
لذلك نقدم اليك اليوم طريقة تقديمه مع الفواكه لتعديه بنفسك وتستمتعي بمذاقه الشهي وفوائده الغذائية المتعددة، وفقا لموقع «مطبخ سيدتي».
المكونات
2 كوب من رقائق­­­­­ الشوفان
كوب من حليب اللوز
2 ملعقة كبيرة من الزبد
4 ملاعق طعام من الذرة
¼ كوب جوز (عين جمل أنصاف)
كوب من الكرز الأزرق (أو الأحمر) أو التوت البري
كوب من الفراولة مقطعه قطع صغيرة
3 ملاعق كبيرة رقائق شوكولاتة

طريقة التحضير
- في وعاء اخلطي الشوفان مع حليب اللوز والفاكهة والزبد وشراب القيقب معا.
- أضيفي رقائق الشوكولاتة ثم ضعيه بالبراد لمدة ساعة.
- في قوالب مدهونة قسمي المقدار ثم اخبزي في فرن ساخن على 170 مئوية لمدة 10 دقائق حتى يتماسك واتركيه يبرد ويصبح جاهزا للتقديم.
 

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