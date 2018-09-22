فطيرة البلوبيري

فطيرة البلوبيري أو التوت الأزرق وصفة من المطبخ الغربي تتميز بمذاقها اللاذع الشهي، ويمكن تحضيرها في المنزل بكل سهولة.. تعلمي الطريقة معنا وفقا لموقع «شملولة».

المكونات

كوب وربع دقيق أبيض

ثلث كوب سكر أبيض

8 ملعقة كبيرة زبدة باردة

رشة ملح

الحشوة:

6 كوب توت أزرق (بلو بيري)

ثلثي كوب سكر أبيض

3 ملعقة كبيرة عصير ليمون

2 ملعقة كبيرة نشا

ملعقة صغيرة بشر ليمون



طريقة التحضير

- نسخن الفرن على درجة حرارة 180 مئوية، وندهن صينية قصيرة الحافة بالزبدة.

- في وعاء العجان أو بولة متوسطة، نخلط الزبدة والسكر والدقيق والملح حتى تتجانس وتصبح رملية القوام، ولكنها تتماسك مع الضغط عليها.

- نضع العجينة في الصينية ونضغط عليها بباطن اليد جيداً، مع مراعاة أن تلتصق بحواف الصينية.

- ننغز العجينة بالشوكة، وندخلها الفرن لمدة 20 - 25 دقيقة حتى تصبح ذهبي اللون.

- في هذا الوقت نحضر الحشوة .

- في وعاء متوسط وعلى نار هادئة، نضع التوت والسكر، ونقلبهم جيداً حتى يلين التوت.

- نضيف النشا وبشر الليمون وعصير الليمون، ونقلبه جيداً حتى يثقل ثم نرفعه من على النار.

- نصب خليط التوت على الفطيرة بعد خبزها، ونوزعه بالتساوي ونترك فطيرة التوت حتى تبرد، ثم نضعها في الثلاجة لمدة ساعة على الأقل أو لحين التقديم.

- نقطع فطيرة التوت الأزرق "بلوبيري"، ونقدمها باردة.

