كعك القرفة

طريقة عمل كعك القرفة (أرشيفية:انترنت)

نقدم لك طريقة عمل كعك القرفة، وهي حلوى شهية وغير مكلفة وتصلح كوجبة تحلية للأطفال ف المدرسة أو وجبة إفطار بجانب الشاي.

المكونات

4 ملاعق كبيرة زبد

علبة واحدة حليب مكثف محلى

ملعقة واحدة صغيرة فانيليا

250 غرام شيكولاته مطبخ

2 كوب دقيق عادي

نصف كوب قرفة مطحونة

ربع كوب بندق مقطع للتزيين

طريقة التحضير

تمزج الشيكولاته مع الحليب والزبد في وعاء، يوضع الوعاء على نار هادئة، مع تقليب المكونات حتى تتجانس، وحتى تذوب الشيكولاته.

يضاف الدقيق المنخول والفانيليا إلى الوعاء مع الاستمرار في التقليب، حتى يتماسك الخليط وتتجانس المكونات.

بملعقة كبيرة، تشكل عجينة الكوكيز على شكل دوائر صغيرة بحجم حبة الليمون، ثم يضغط عليها لتصبح على شكل دائرة.

توضع حبات الكوكيز في صينية الفرن، المدهونة مسبقًا بالزبد، مع ترك مسافة 2 سم بين كل قطعة وأخرى، ترش حبات الكوكيز بالبندق المقطع إلى قطع صغيرة.

توضع الصينية في الفرن، بدرجة حرارة 180 مئوية لمدة 10 دقائق.