ستيك دجاج

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 19 سبتمبر 2018, 04:19 مساء

الأكل الصحي له طرق عديدة في التحضير إخترنا هذه الوصفة الصحية من الخضار المطهو بالفرن مع ستيك الدجاج المشوية لتعديها في مطبخك بسهولة وفقا لموقع"شهية".
المكونات
كيلو دجاج (شرائح ستيك)
1/2 ملعقة صغيرة ملح و فلفل أسود
ملعقة صغيرة زعتر
1/2 ملعقة كسبرة جافة
4 فص ثوم مفروم
2 ملعقة كبيرة زيت زيتون
حبة ليمون
الخضار
حبة بطاطا
كوسة
5 حبات بروكلي
250 غرام مشروم
2 جزر
بسلة
200 غرام فاصوليا خضراء
بصلة كبيرة
للتزيين
حفنة معدنوس مفري

طريقة التحضير
- جهزي التتبيلة في وعاء عميق مع الملح والفلفل والزعتر والكسبرة والثوم المهروس و زيت زيتون وعصير ليمون.
- تبلي الفراخ في التتبيلة واتركي الوعاء مُغطى بالبراد لمدة 3 ساعات، يُفضل ليلة كاملة.
- إغسلي الخضروات جيدًا ثم قطعيها حسب الرغبة شرائح مستديرة أو طولية.
- تبلي الخضروات في صينية فرن بالملح والفلفل وزيت الزيتون وماء يكفي لتغطية الخضار.
- غطي الخضروات بورق فويل وضعي الصينية في الفرن على درجة 180 مئوية لمدة 30 دقيقة.
- إدهني الشواية بالزيت وسخنيها ثم ضعي شرائح ستيك الفراخ مع الملاحظة حتى تبدأ في النضج ثم قلبي على الوجه الآخر حتى تمام النضج ويصبح جاهز للتقديم
 

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