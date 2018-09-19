الأكل الصحي له طرق عديدة في التحضير إخترنا هذه الوصفة الصحية من الخضار المطهو بالفرن مع ستيك الدجاج المشوية لتعديها في مطبخك بسهولة وفقا لموقع"شهية".
المكونات
كيلو دجاج (شرائح ستيك)
1/2 ملعقة صغيرة ملح و فلفل أسود
ملعقة صغيرة زعتر
1/2 ملعقة كسبرة جافة
4 فص ثوم مفروم
2 ملعقة كبيرة زيت زيتون
حبة ليمون
الخضار
حبة بطاطا
كوسة
5 حبات بروكلي
250 غرام مشروم
2 جزر
بسلة
200 غرام فاصوليا خضراء
بصلة كبيرة
للتزيين
حفنة معدنوس مفري
طريقة التحضير
- جهزي التتبيلة في وعاء عميق مع الملح والفلفل والزعتر والكسبرة والثوم المهروس و زيت زيتون وعصير ليمون.
- تبلي الفراخ في التتبيلة واتركي الوعاء مُغطى بالبراد لمدة 3 ساعات، يُفضل ليلة كاملة.
- إغسلي الخضروات جيدًا ثم قطعيها حسب الرغبة شرائح مستديرة أو طولية.
- تبلي الخضروات في صينية فرن بالملح والفلفل وزيت الزيتون وماء يكفي لتغطية الخضار.
- غطي الخضروات بورق فويل وضعي الصينية في الفرن على درجة 180 مئوية لمدة 30 دقيقة.
- إدهني الشواية بالزيت وسخنيها ثم ضعي شرائح ستيك الفراخ مع الملاحظة حتى تبدأ في النضج ثم قلبي على الوجه الآخر حتى تمام النضج ويصبح جاهز للتقديم