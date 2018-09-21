مكعبات لحم بالكاجو

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 21 سبتمبر 2018, 09:17 صباحا

نقدم إليك طريقة تحضير اللحم بالكاجو، لتعديه في مطبخك وتستمتعي بمذاقه الشهي والمغذي وفقًا لموقع «شملولة».
المكونات
ملعقة كبيرة زيت نباتي
كيلو لحم مقطع مكعبات
كوب شوربة لحم
1/4 كوب صوص الصويا
3 ملاعق كبيرة سكر بني
3 ملاعق كبيرة خل
ملعقة كبيرة توابل ايطالية
2 ملعقة كبيرة كاجو
2 ملعقة كبيرة بصل اخضر

طريقة التحضير
- قومي بتسخين الزيت في مقلاة متوسطة الحجم على نار متوسطة.
- ضعي قطع اللحم و قلبيها حتى تنضج من كلا الجانبين وضعي قطع اللحم جانبيًا.
- ضعي الشوربة في نفس المقلاة ثم اضيفي إليها صوص الصويا والسكر البني وقلبي.
- ضعي الخل و التوابل الإيطالية في الشوربة وقلبي المزيج جيدًا حتى تختلط المكونات بالشوربة.
- ضعي قطع اللحم على مزيج الشوربة وقلبي واتركيها حتى تتشرب الشوربة قليلا.
- ضعي الكاجو والبصل الأخضر فوق قطع اللحم.
- ضعي مكعبات اللحم بالكاجو والتوابل الإيطالية في طبق التقديم وقدميها على مائدتك.
 

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