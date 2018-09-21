مكعبات لحم بالكاجو

نقدم إليك طريقة تحضير اللحم بالكاجو، لتعديه في مطبخك وتستمتعي بمذاقه الشهي والمغذي وفقًا لموقع «شملولة».

المكونات

ملعقة كبيرة زيت نباتي

كيلو لحم مقطع مكعبات

كوب شوربة لحم

1/4 كوب صوص الصويا

3 ملاعق كبيرة سكر بني

3 ملاعق كبيرة خل

ملعقة كبيرة توابل ايطالية

2 ملعقة كبيرة كاجو

2 ملعقة كبيرة بصل اخضر



طريقة التحضير

- قومي بتسخين الزيت في مقلاة متوسطة الحجم على نار متوسطة.

- ضعي قطع اللحم و قلبيها حتى تنضج من كلا الجانبين وضعي قطع اللحم جانبيًا.

- ضعي الشوربة في نفس المقلاة ثم اضيفي إليها صوص الصويا والسكر البني وقلبي.

- ضعي الخل و التوابل الإيطالية في الشوربة وقلبي المزيج جيدًا حتى تختلط المكونات بالشوربة.

- ضعي قطع اللحم على مزيج الشوربة وقلبي واتركيها حتى تتشرب الشوربة قليلا.

- ضعي الكاجو والبصل الأخضر فوق قطع اللحم.

- ضعي مكعبات اللحم بالكاجو والتوابل الإيطالية في طبق التقديم وقدميها على مائدتك.

