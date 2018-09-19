بيكاتا بالليمون

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 19 سبتمبر 2018, 11:55 صباحا

البيكاتا من الأكلات الشهية سهلة التحضير.. تعرفي معنا على طريقة تحضيرها وأعديها في مطبخك في وقت قليل، وذلك وفقًا لموقع «شملولة».
المكونات
كيلو لحم بتلو شرائح
ربع كوب عصير ليمون
نصف كوب مرقة
دقيق
ملح
فلفل أسود
زيت
زبدة
شرائح ليمون للتزيين

طريقة التحضير
- تتبل شرائح اللحم بالملح والفلفل الأسود، ثم تغمس في الدقيق، وتقلب على الجانبين ليغطيه بالكامل.
- يوضع الزيت في مقلاة على النار حتى يسخن.
- توضع شرائح اللحم في الزيت، وتقلب على الجانبين حتى يتغير لونها.
- ترفع اللحم من الزيت وتوضع جانبًا، ويتخلص من الزيت الزائد في المقلاة.
- توضع شرائح اللحم في المقلاة مرة أخرى، وتضاف إليها الزبد.
- تتبل اللحم بالملح والفلفل الأسود، وتقلب على الجانبين.
- يضاف عصير الليمون والشوربة، وتقلب اللحم مرة أخرى حتى تنضج تمامًا وتصبح جاهزة للتقديم.
 

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