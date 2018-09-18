حلوى النسكافية بالبسكويت

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 18 سبتمبر 2018, 04:56 مساء

نقدم إليكِ طريقة تحضير حلوى شهية سريعة من البسكويت والنسكافية تعرفي على الطريقة معنا وفقًا لموقع «مطبخ سيدتي».
المكونات
علبة جبن كريمي
2 علبة قشدة
3 ملاعق كبيرة سكر
ملعقتان كبيرتان قهوة سريعة الذوبان
بسكويت عبوة (سادة)
كوبان ماء (مخلوط بـ ملعقتين كبيرتين من القهوة سريعة التحضير)
ملعقة كبيرة كاكاو (مخلوط مع ملعقة كبيرة ماء)

طريقة التحضير
- في وعاء الخلط: ضعي الجبن الكريمي، والقشطة، والسكر المطحون، والقهوة سريعة التحضير، واخلطي باستخدام المضرب الكهربائي حتى تتجانس المكونات.
- حضري طبق التقديم، واخلطي القهوة سريعة التحضير مع كوبي الماء، وبللي قطع البسكويت بالقهوة، وضعيها بقاع الطبق.
- أضيفي طبقة ثانية من خليط الجبن الكريمي والقشطة فوق طبقة البسكويت.
- كرري الخطوات السابقة، لتتشكل لديك طبقات بحسب الرغبة أو حتى نفاد الكمية.
- للتزيين، اخلطي الكاكاو والماء، وشكلي بالخليط خطوطًا بالطول أو العرض.
- أدخلي الطبق للثلاجة لمدة 4 ساعات، وتصبح جاهزة للتقديم.
 

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