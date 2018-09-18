كفتة مشوية سريعة التحضير

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 18 سبتمبر 2018, 01:57 مساء

الكفتة من الأطباق الشهية التي يقبل عليها الجميع لذلك نقدم إليكِ طريقة سريعة لتحضيرها وتقديمها تعرفي عليها معنا وفقًا لموقع «شهية».
المكونات
500 غرام لحم مفروم
حبة البصل مبشور
ربع كوب معدنوس
فلفل أسود
بهارات مشكلة
ملح

طريقة التحضير
- اخلطي اللحم المفروم مع البصل المبشور والبقدونس حتى تتجانس المكونات.
- ضعي مزيج اللحم في طبق وامزجي اللحم مع الملح والفلفل الأسود والبهارات المشكلة وقلبي جيدًا.
- اصنعي دوائر متوسطة السماكة من اللحم وضعيها في طبق فرن مدهون بالقليل من الزيت.
- أدخلي الطبق لفرن على حرارة 200 واشويها لمدة 25 دقيقة أو حتى ينضج اللحم مع الحرص على تقليب اللحم على الجهتين أثناء الشوي لتنضج تمامًا وتصبح جاهزة للتقديم.
 

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