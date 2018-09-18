جبن شيدر بدون مواد حافظة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 18 سبتمبر 2018, 11:37 صباحا

نقدم إليك بخطوات بسيطة طريقة تحضير الجبن الشيدر في المنزل دون استخدام مواد حافظة تعرفي على الطريقة معنا وفقًا لموقع «شملولة».
المكونات
4 صفار بيض
4 قطع جبنة مثلثات
كوب حليب بودرة
كوب إلا ربع زيت
كوب إلا ربع ماء
4 ملاعق كبيرة نشا
معلقة كبيرة عصير ليمون
معلقة صغيرة ملح
ماء مغلي

طريقة التحضير
- نحضر بولة نضع فيها الزيت والماء، ونضرب باستخدام المضرب الكهربائي لمدة من 5 إلى 7 دقائق، حتى تندمج ونحصل على خليط أبيض اللون.
- نضيف صفار البيض للخليط، ونضرب مرة أخرى حتى يتجانس الخليط وسنلاحظ تضاعف الكمية.
- نضيف عصير الليمون والملح، ونستمر في الخلط.
- نضيف النشا للخليط ونقلب جيدًا حتى تذوب النشا في الخليط.
- نضيف الحليب البودرة، ونستمر في التقلب حتى يذوب اللبن البودرة.
- نضيف مثلثات الجبنة، ونضرب جميع المكونات جيدًا حتى تتجانس تمامًا.
- نقوم بتصفية الخليط بشكل جيد ثم نضعه في وعاء جديد جاف ونظيف.
- نقوم بعمل حمام مائي للخليط، فنحضر وعاء ونملأ ثلثه بالماء ونتركه على نار متوسطة حتى يغلي، نحضر الوعاء الموجود به الخليط ونضع على وجه وعاء الماء المغلي ثم نغطي وجه وعاء الخليط بشكل جيد، ونتركه على النار لمدة 45 دقيقة، ثم نرفعه من على النار ونتركه حتى يبرد.
- توضع البولة في الوعاء، وتغطى بإحكام ونضع خليط الجبنة الشيدر في الثلاجة لمدة ليلة كاملة، ثم نقلبها على طبق مسطح.
- نقطع الجبنة الشيدر بالسكين أو تبشر حسب الرغبة وتحفظ في الثلاجة لوقت التقديم.
 

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