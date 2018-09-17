حضري النوتيلا في 3 خطوات

معظمنا يعشق الشوكولاتة، وخاصة النوتيلا، وهنا نقدم لكم طريقة سهلة وسريعة لتحضير النوتيلا في منزلك.

إليك طريقة تحضير النوتيلا في خطوات سهلة، وفق «شملولة».

المقادير

1 كوب شيكولاتة بودرة

1 كوب كريمة خفق

2 ملعقة كبيرة لبن بودرة

1/2 كوب لبن

1 كوب بندق محمص

الخطوات

نحضر الخلاط الكهربائي ،ونضع فيه الشيكولاتة بودرة وكريمة الخفق واللبن البودرة واللبن، ونشغل الخلاط على السرعة المتوسطة حتى نحصل على خليط النوتيلا ثقيل القوام.

نحضر الكبة ونضع فيها البندق ،ثم نقوم بطحن البندق.

نضع البندق المفروم مع خليط النوتيلا في الخلاط ونستمر في الخلط حتى يختلط البندق مع النوتيلا...