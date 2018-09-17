استفيدي من مياه سلق المعكرونة بهذه الطرق

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 17 سبتمبر 2018, 10:51 صباحا

بعد سلق المعكرونة نتخلص من المياه المتخلفة عن هذه العملية، غير أن ذلك يفقدك الكثير والكثير، فهذه المياه لها استخدامات أخرى مفيدة.

وإليك معلومات مفيدة لاستخدامات مياه سلق المعكرونة، حسب «إيلي عربية».

عجينة البيتزا والخبز
استعملي مياه سلق المعكرونة لتحضير عجينة البيتزا أو الخبز، فإن بقايا النشا الموجودة في هذه المياه، سوف تضفي طعمًا رائعًا وإضافيًا على كل أنواع العجائن.

تحضير صلصة البيستو
احصلي على صلصة بيستو ذات قوام رائع باستعمالك مياه سلق المعكرونة. ولكن انتبهي، يجب أن تكون هذه المياه ساخنة.

غسل الصحون المتسخة
النشا الموجود في مياه سلق المعكرونة يعمل كسائل التنظيف، فيساعد على إذابة الأوساخ المتراكمة على الصحون. لذا كل ما عليك فعله، هو نقع الصحون المتسخة في هذه المياه لتصبح مثل السحر نظيفة.

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