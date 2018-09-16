معكرونة بصلصة الرمان والباذنجان

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 16 سبتمبر 2018, 02:20 مساء

نقدم إليك طريقة جديدة لتحضير طبق متكامل غذائيًا، يتكون من المعكرونة والباذنجان وصلصة الرمان.. تعرفي على طريقة تحضيرة معنا وفقًا لموقع «فتافيت».
المكونات
4 ملاعق كبيرة زيت زيتون
حبة بصل مقطعة
3 فصوص ثوم
كوبان باذنجان
علبة طماطم محمصة
1/4 كوب شراب الرمان
ملح
فلفل أسود حسب الرغبة 250 غرام
معكرونة بيني
1/2 كوب جبنة بارميزان مبشورة

طريقة التحضير
- يسخن زيت الزيتون في مقلاة، يضاف البصل والثوم ويطبخ حتى يصبح طريًا ويضاف الباذنجان ويطبخ حتى يتلون.
- تضاف الطماطم وتطبخ حتى يصبح الباذنجان طريًا، ثم يضاف شراب الرمان، يتبل ويطبخ لـ10 دقائق أخرى، يوضع الغطاء.
- تقلب مع المعكرونة وترش جبنة البارميزان وتصبح جاهزة للتقديم.
 

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