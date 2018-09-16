معكرونة بصلصة الرمان والباذنجان

نقدم إليك طريقة جديدة لتحضير طبق متكامل غذائيًا، يتكون من المعكرونة والباذنجان وصلصة الرمان.. تعرفي على طريقة تحضيرة معنا وفقًا لموقع «فتافيت».

المكونات

4 ملاعق كبيرة زيت زيتون

حبة بصل مقطعة

3 فصوص ثوم

كوبان باذنجان

علبة طماطم محمصة

1/4 كوب شراب الرمان

ملح

فلفل أسود حسب الرغبة 250 غرام

معكرونة بيني

1/2 كوب جبنة بارميزان مبشورة



طريقة التحضير

- يسخن زيت الزيتون في مقلاة، يضاف البصل والثوم ويطبخ حتى يصبح طريًا ويضاف الباذنجان ويطبخ حتى يتلون.

- تضاف الطماطم وتطبخ حتى يصبح الباذنجان طريًا، ثم يضاف شراب الرمان، يتبل ويطبخ لـ10 دقائق أخرى، يوضع الغطاء.

- تقلب مع المعكرونة وترش جبنة البارميزان وتصبح جاهزة للتقديم.

