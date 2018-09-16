خبز الثوم

تعرفي معنا على طريقة تحضير خبز الثوم في المنزل وأعديه بنفسك في خطوات سهلة وسريعة وفقًا لموقع «فتافيت».

المكونات

3 أكواب طحين

ملعقة كبيرة خميرة

ملعقة صغيرة ملح

ملعقة صغيرة سكر

ملعقة صغيرة عسل

50 غم زبد

ربع كوب زيت زيتون

كوب ربع ماء دافئ للخلطة:

1/4 كوب زيت زيتون

6 حبات ثوم مهروس

1/2 كوب جبنة بارميزان مبشورة



طريقة التحضير

- ضعي الطحين في وعاء واضيفي الملح والسكر والعسل والخميرة وزيت الزيتون والزبد.

- افركيها جيدًا بواسطة اليد ثم أضيفي الماء الدافئ تدريجيًا حتى تتكون لديك عجينة لينك ومرنة.

- غطّيها لتتخمر لمدة ساعة ثم افرديها على شكل مستطيل وقطعيها طوليًا لثلاث قطع وجدليها.

-اخلطي الزبد والزيت والثوم وادهني الخبز جيدًا وحاولي الوصول بين أجزاء التجديل جيدًا

- اضيفي الجبنة أيضًا واخبزيه في فرن حرارته ٢٠٠ لمدة ٢٥ دقيقة تقريبًا ويصبح جاهزًا للتقديم.

