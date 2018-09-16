تعرفي معنا على طريقة تحضير خبز الثوم في المنزل وأعديه بنفسك في خطوات سهلة وسريعة وفقًا لموقع «فتافيت».
المكونات
3 أكواب طحين
ملعقة كبيرة خميرة
ملعقة صغيرة ملح
ملعقة صغيرة سكر
ملعقة صغيرة عسل
50 غم زبد
ربع كوب زيت زيتون
كوب ربع ماء دافئ للخلطة:
1/4 كوب زيت زيتون
6 حبات ثوم مهروس
1/2 كوب جبنة بارميزان مبشورة
طريقة التحضير
- ضعي الطحين في وعاء واضيفي الملح والسكر والعسل والخميرة وزيت الزيتون والزبد.
- افركيها جيدًا بواسطة اليد ثم أضيفي الماء الدافئ تدريجيًا حتى تتكون لديك عجينة لينك ومرنة.
- غطّيها لتتخمر لمدة ساعة ثم افرديها على شكل مستطيل وقطعيها طوليًا لثلاث قطع وجدليها.
-اخلطي الزبد والزيت والثوم وادهني الخبز جيدًا وحاولي الوصول بين أجزاء التجديل جيدًا
- اضيفي الجبنة أيضًا واخبزيه في فرن حرارته ٢٠٠ لمدة ٢٥ دقيقة تقريبًا ويصبح جاهزًا للتقديم.