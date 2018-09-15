أول 3 نجوم لمطعم في وشنطن مع دليل ميشلان

الطاهي الأميركي باتريك أوكونل خلال تسلميه نجمتين من دليل ميشلان لمطعم «إن آت ليتل واشنطن» في مقر السفير الفرنسي، 13 أكتوبر 2016 في العاصمة الأميركية (أ ف ب)

منح دليل ميشلان للمرة الأولى، الخميس، مطعمًا في منطقة واشنطن 3 نجوم مشيدا بـ«التقنية المثالية» والحس الابتكاري، الذي يتمتع به الطاهي باتريك أوكونل في مطعم «إن آت ليتل واشنطن».

وتعلم باتريك أوكونل (72 عامًا) المولود في العاصمة الأميركية الطهي بنفسه، وهو يقدم أطباقًا مستوحاة من تقاليد بلاده مع تأثيرات أوروبية. ويقع مطعم «إن آت ليتل واشنطن» في ريف ولاية فيرجينيا على مسافة أكثر من ساعة من واشنطن وهو يحتفل هذه السنة بمرور 40 عاما على تأسيسه، وفق «فرانس برس».

وكتب القيمون على دليل العام 2019 الذي صدر الخميس «خلال زيارات عدة، أعجب مفتشونا خصوصًا بالتوازن القائم بين الأطباق الابتكارية بدفع من كبير الطهاة فيه والتقنية المثالية» لباتريك أوكونل.

وأِشاد الدليل «بالاهتمام الاستثنائي بالتفاصيل وبمصدر المنتجات» المستخدمة. وتنطلق الأسعار في هذا المطعم من مستوى 230 دولارًا من دون مشروب.

وهذه هي النسخة السنوية الثالثة للدليل المكرسة لواشنطن، التي شهدت في السنوات الأخيرة فورة ابتكارية في مجال فن الطبخ.

ونال مطعم «إن آت ليتل واشنطن» نجمتين منذ النسخة الأولى في العام 2016. وحل وراءه «ميني بار» للطاهي خوسيه أندريس و«باين آبل أند بيرلز» مع نجمتين كما في العام الماضي.

وباتت واشنطن تضم 13 مطعمًا يحظى بنجمة واحدة، بعد انضمام مطعمين جديدين إلى قائمة العام الماضي.