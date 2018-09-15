أصابع الجبنة المقلية

الجبنة الموزاريلا من أنواع الطعام التي يفضلها الجميع، وهي عادة ما تضاف إلى البيتزا والفطائر وبعض أنواع الأكل المختلفة اليوم نقدم إليك طريقة تحضيرها كأصابع مقلية وفقا لموقع «شملولة».

المكونات

نصف كيلو جبنة موزاريلا أصابع

2 كوب بقسماط خشن

كوب ونصف دقيق أبيض

نصف كوب نشا

4 بيضة كبيرة

ملعقة كبيرة حليب

ملعقة كبيرة ملح ناعم

ملعقة كبيرة ثوم بودرة

ملعقة صغيرة فلفل أسود مطحون

زعتر أو ريحان مجفف

زيت للقلي



طريقة التحضير

- في طبق مُسطح وواسع، ونخلط الدقيق والنشا.

- في طبق آخر، نخلط البقسماط وبودرة الثوم والزعتر ونصف كمية الملح.

- في بولة كبيرة، نخفق البيض والحليب، ونضيف إليهم الفلفل الأسود وباقي الملح، ونخفقهم جيدًا.

- نغمس أصابع الجبنة الموزاريلا في البيض ثم في الدقيق، ثم في البيض مرة أخرى ثم في البقسماط.

- نرص أصابع الموزاريلا على صينية مُسطحة، وندخلها الفريزر لمدة 30 - 45 دقيقة.

- في مقلاة غويطة على نار متوسطة، نضع زيت غزير حتى يسخن "يقدح".

- نقلي أصابع الموزاريلا في الزيت، ونقلبها بحرص حتى تكتسب اللون الذهبي.

- نرفع الموزاريلا المقلية على ورق مطبخ حتى تتخلص من الزيت الزائد وتصبح جاهزة للتقديم.

