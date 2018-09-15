أصابع الجبنة المقلية

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 15 سبتمبر 2018, 12:03 مساء

الجبنة الموزاريلا من أنواع الطعام التي يفضلها الجميع، وهي عادة ما تضاف إلى البيتزا والفطائر وبعض أنواع الأكل المختلفة اليوم نقدم إليك طريقة تحضيرها كأصابع مقلية وفقا لموقع «شملولة».
المكونات
نصف كيلو جبنة موزاريلا أصابع
2 كوب بقسماط خشن
كوب ونصف دقيق أبيض
نصف كوب نشا
4 بيضة كبيرة
ملعقة كبيرة حليب
ملعقة كبيرة ملح ناعم
ملعقة كبيرة ثوم بودرة
ملعقة صغيرة فلفل أسود مطحون
زعتر أو ريحان مجفف
زيت للقلي

طريقة التحضير
- في طبق مُسطح وواسع، ونخلط الدقيق والنشا.
- في طبق آخر، نخلط البقسماط وبودرة الثوم والزعتر ونصف كمية الملح.
- في بولة كبيرة، نخفق البيض والحليب، ونضيف إليهم الفلفل الأسود وباقي الملح، ونخفقهم جيدًا.
- نغمس أصابع الجبنة الموزاريلا في البيض ثم في الدقيق، ثم في البيض مرة أخرى ثم في البقسماط.
- نرص أصابع الموزاريلا على صينية مُسطحة، وندخلها الفريزر لمدة 30 - 45 دقيقة.
- في مقلاة غويطة على نار متوسطة، نضع زيت غزير حتى يسخن "يقدح".
- نقلي أصابع الموزاريلا في الزيت، ونقلبها بحرص حتى تكتسب اللون الذهبي.
- نرفع الموزاريلا المقلية على ورق مطبخ حتى تتخلص من الزيت الزائد وتصبح جاهزة للتقديم.
 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاركاتير حليم - إصلاحات اقتصادية في ليبيا
كاريكاتير
بالصور.. بلدية إجخرة تستقبل الدفعة الأولى من الوفد المشارك بملتقى القبائل ...
ليبيا
«الدولية للهجرة»: إعادة فتح مطار معيتيقة سمحت بالعودة الطوعية لـ21 مهاجرًا من ...
ليبيا
ليبيا تودع الشيخ مصطفى قشقش أحد أبرز علماء القرآن الكريم في العالم
ليبيا
لابريس الإيطالية: تفعيل لوبي دولي لعودة الملكية في ليبيا
ليبيا
كتاب «الخوف» وافتتاحية «نيويورك تايمز» يهزان إدارة ترامب
دولى
تعليم الوفاق: إيقاف 74 مدرسة خاصة عن مزاولة النشاط التعليمي
ليبيا
رغم الغموض.. فرنسا تتمسك بإجراء انتخابات في ليبيا بنهاية العام
ليبيا
«جريدة الوسط»: النفط تحت نار السلاح مرّة أخرى وتوقعات باستبدال المجتمع الدولي ...
ليبيا
الدولار يسترد 12 قرشًا من الدينار في السوق السوداء
ليبيا
الدوكالي يكشف حقيقة رفضه تمثيل ليبيا لصالح قطر
رياضة محلية
المجلس الرئاسي يعلن الأحد المقبل عطلة رسمية
ليبيا
 المزيد من كوجينة

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

لماذا نشعر بالألم عندما نضحك؟