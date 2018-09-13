الكليجة على الطريقة الليبية

الكليجة على الطريقة الليبية (أرشيفية:انترنت)

تعدّ الكليجة نوعًا من أنواع الحلويّات الشعبيّة القديمة، ويتمّ تقديمها في الأعياد والمناسبات الأخرى

المكوّنات

3 أكواب دقيق

0.5 كوب سكر

0.5 كوب زيت

بيضة

فانليا

معلقة صغيرة قرفة

معلقة صغيرة بيكنغ بودر

ملعقتان كبيرتان لبن بودرة

6 ملاعق كبيرة لبن

رشة قرفة

وللوجه صفار بيضة

طريقة التحضير

نضرب البيض مع السكر والزيت واللبن البودرة واللبن العادي كويس في الخلاط، ثم نقلب البيكنغ بودر مع الدقيق والقرفة، نضع عليهم خليط البيض ونقلب حتى تصبح عجينة، ثم نبدأ في تشكيلها كورًا صغيرة.

ونضعها في طاجين مدهونة، ونصنع شكلاً بالشوكة أو بالسكين على وجه العجين ثم نقوم بدهنه بصفار البيضة، تدخل الفرن إلى أن تنضج ثم نفتح الشواية لمنحها لونًا من فوق.