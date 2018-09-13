الكليجة على الطريقة الليبية

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 13 سبتمبر 2018, 11:19 صباحا
الكليجة على الطريقة الليبية (أرشيفية:انترنت)

تعدّ الكليجة نوعًا من أنواع الحلويّات الشعبيّة القديمة، ويتمّ تقديمها في الأعياد والمناسبات الأخرى

المكوّنات
3 أكواب دقيق
0.5 كوب سكر
0.5 كوب زيت
بيضة
فانليا
معلقة صغيرة قرفة
معلقة صغيرة بيكنغ بودر
ملعقتان كبيرتان لبن بودرة
6 ملاعق كبيرة لبن
رشة قرفة
وللوجه صفار بيضة

طريقة التحضير
نضرب البيض مع السكر والزيت واللبن البودرة واللبن العادي كويس في الخلاط، ثم نقلب البيكنغ بودر مع الدقيق والقرفة، نضع عليهم خليط البيض ونقلب حتى تصبح عجينة، ثم نبدأ في تشكيلها كورًا صغيرة.

ونضعها في طاجين مدهونة، ونصنع شكلاً بالشوكة أو بالسكين على وجه العجين ثم نقوم بدهنه بصفار البيضة، تدخل الفرن إلى أن تنضج ثم نفتح الشواية لمنحها لونًا من فوق.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

سلامة: جميع الأطراف وقّعت على اتفاق وقف إطلاق النار «باستثناء واحد»
ليبيا
ماذا تعلم عن ملعب المواجهة الحاسمة لليبيا أمام نيجيريا ؟
رياضة محلية
«الوطنية للنفط» ترحب بإضافة إبراهيم الجضران إلى قائمة العقوبات الدولية
ليبيا
النائب الأول لرئيس مجلس الدولة: اعتماد الإصلاحات الاقتصادية إقرار بضعف الدولة ...
ليبيا
الولايات المتحدة تدرج إبراهيم الجضران على قائمة العقوبات
ليبيا
«فرانس برس»: دوامة العنف في طرابلس مستمرة وتخدم «اقتصاد الافتراس»
ليبيا
اللواء السابع مشاة: نحن قوة منضوية لحكومة الوفاق الوطني
ليبيا
الكتيبة 301 مشاة: تعرضنا لهجوم طيلة 3 أيام فقدنا خلاله الكثير من الضباط والجنود
ليبيا
هدنة العاصمة.. «مُسكن» في انتظار قوةّ نظامية موحدة
ليبيا
أحمد لنقي: أربع خطوات لمواجهة الاعتداءات الإرهابية الهادفة إلى إطالة أمد عدم ...
ليبيا
«نيويورك تايمز»: المخابرات الأميركية تستعد لشن غارات ضد «القاعدة» و«داعش» بجنوب ...
ليبيا
فيديو للملاكم الليبي الزناد يجسد موقف الشعب من الحوار والموت
رياضة محلية
 المزيد من كوجينة

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

تعرف على جديد «آبل» من الهواتف الذكية