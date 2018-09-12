برياني الدجاج

البرياني من الأطباق العربية الشهيرة التي يتفنن في طهيها الطهاة في مطابخ الخليج والسعودية. يمكن عمله بالدجاج أو اللحم أو السمك نقدم إليكِ اليوم طريقة تحضيره بالدجاج لتعديه لأسرتك بطريقة سهلة في مطبخك وفقًا لموقع «فتافيت».

المكونات

دجاجة كبيرة مقطعة 8 أجزاء

علبتان زبادي

حبة بصل شرائح رفيعة

كوبان أرز مغسول ومنقوع نص ساعة

كوب ماء أو مرق

فنجان ماء مع قطرات ماء الورد بالزعفران

ملح وفلفل

4 ملاعق زيت نباتي

بهارات

ليمون أسود

هيل

ملعقة صغيرة من القرفة

للوجه

لوز وزبيب



طريقة التحضير

- ضعي الزيت مع البصل في وعاء طهي على النار وقلبي حتى يتحمر.

- أضيفي البهارات من الليمون الأسود والبهارات المشكلة والفلفل والدجاج وقلبي على نار هادئة حتى يتغير لونه للذهبي ويقترب من النضج.

- أضيفي الزبادي والملح والقرنفل والقرفة.

- صفي الأرز من ماء النقع وأضيفيه على الدجاج وقلبي الخليط برفق ثم ضعي مرقة تكفي لغمر الأرز.

- غطي الوعاء بعد بداية الغليان واتركيه على نار هادئة حتى ينضج.

- اسكبي ماء الورد والزعفران على الوجه وزيني بالمكسرات والزبيب ويصبح جاهزًا للتقديم.

