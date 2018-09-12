فتة باذنجان شهية في خطوات بسيطة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 12 سبتمبر 2018, 01:26 مساء

فتة الباذنجان من المقبلات والأطباق النباتية التي يمكن تقديمها بطرق متنوعة.. تعرفي معنا على إحداها اليوم لتعديها بنفسك وفقًا لموقع «صحتك».
المكونات
4 حبات باذنجان مقطعة شرائح
خبز محمص
فلفل أحمر شرائح
فلفل أصفر شرائح
2 حبة طماطم مكعبات
1/2 كوب عصير طماطم طازج
كوب طحين
زيت للقلي
للصوص
كوب زبادي
ملعقان كبيرتان طحينة
5 فصوص ثوم مهروس
عصير ليمونة
ملعقتان خل أبيض
ملح وفلفل أسود
معدنوس مفروم

طريقة التحضير
- اغسلي الباذنجان وقطعيه شرائح مستديرة ثم رشي قليلًا من الملح وضعيه في مصفاة.
- اغمسي شرائح الباذنجان في الطحين ثم اقلي الشرائح في القليل من الزيت.
- ضعيها على ورق مطبخ لامتصاص المادة الدهنية.
- ضعي ملعقة زيت في طاسة قلي وقلبي نصف كمية الثوم مع شرائح الفلفل الملون لمدة 3 دقائق.
- أضيفي ملعقة خل وعصير الطماطم ومكعبات الطماطم.
- في طبق بايركس، ضعي قطع الخبز المحمص وعليها شرائح الباذنجان ثم الفلفل الملون وعصير الطماطم.
- ضعي الطبق في الفرن الساخن على 180 درجة مئوية لمدة 10 دقائق. ثم أخرجيه من الفرن حتى تهدأ حرارته.
- اخلطي مقادير الصوص بمضرب السلك ووزعيها فوق الطبق وزيني بالمعدنوس ويصبح جاهزًا للتقديم.
 

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