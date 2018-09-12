فتة باذنجان شهية في خطوات بسيطة

فتة الباذنجان من المقبلات والأطباق النباتية التي يمكن تقديمها بطرق متنوعة.. تعرفي معنا على إحداها اليوم لتعديها بنفسك وفقًا لموقع «صحتك».

المكونات

4 حبات باذنجان مقطعة شرائح

خبز محمص

فلفل أحمر شرائح

فلفل أصفر شرائح

2 حبة طماطم مكعبات

1/2 كوب عصير طماطم طازج

كوب طحين

زيت للقلي

للصوص

كوب زبادي

ملعقان كبيرتان طحينة

5 فصوص ثوم مهروس

عصير ليمونة

ملعقتان خل أبيض

ملح وفلفل أسود

معدنوس مفروم



طريقة التحضير

- اغسلي الباذنجان وقطعيه شرائح مستديرة ثم رشي قليلًا من الملح وضعيه في مصفاة.

- اغمسي شرائح الباذنجان في الطحين ثم اقلي الشرائح في القليل من الزيت.

- ضعيها على ورق مطبخ لامتصاص المادة الدهنية.

- ضعي ملعقة زيت في طاسة قلي وقلبي نصف كمية الثوم مع شرائح الفلفل الملون لمدة 3 دقائق.

- أضيفي ملعقة خل وعصير الطماطم ومكعبات الطماطم.

- في طبق بايركس، ضعي قطع الخبز المحمص وعليها شرائح الباذنجان ثم الفلفل الملون وعصير الطماطم.

- ضعي الطبق في الفرن الساخن على 180 درجة مئوية لمدة 10 دقائق. ثم أخرجيه من الفرن حتى تهدأ حرارته.

- اخلطي مقادير الصوص بمضرب السلك ووزعيها فوق الطبق وزيني بالمعدنوس ويصبح جاهزًا للتقديم.

