قراقيش التمر

القراقيش بالتمر من المعجنات الشهية تعرفي معنا على طريقة تحضيرها في مطبخك وفقا لموقع «شهية».
المكونات
كيلو دقيق
كوب زبدة سائلة
1/2 كوب زيت
2 كوب حليب دافيء للعجن
1/2 كوب سكر
2 ملعقة خميرة فورية
ملعقة ملح
1/2 كيلو تمر منزوع النوى للحشو
للوجه
بيضة مخفوقة
1/4 كوب حليب
طريقة التحضير
- انخلي الدقيق ثم أضيفي الخميرة والملح والسكر والزيت والحليب الدافيء.
- اعجني جيدًا وأضيفي الزبدة السائلة واعجني مرة أخرى.
- اتركي العجينة في مكان دافيء لمدة ساعة حتى تختمر ويتضاعف حجمها.
- افردي العجينة على لوح مرشوش وقطعيها مستطيلات على شكل شرائط بعرض 7 سم وضعي حشوة التمر ولفي على شكل اسطوانة.
- رصيها في صاج مدهون زيت وأتركيها تختمر مرة أخرى لمدة نصف ساعة.
- ادهني الوجه بالبيض والحليب ثم اخبزي في فرن ساخن على 190 مئوية لمدة 15 - 20 دقيقة حتى يصبح الوجه ذهبيًا وأتركيها حتى تبرد وتصبح جاهزة للتقديم.