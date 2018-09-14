قراقيش التمر

القراقيش بالتمر من المعجنات الشهية تعرفي معنا على طريقة تحضيرها في مطبخك وفقا لموقع «شهية».

المكونات

كيلو دقيق

كوب زبدة سائلة

1/2 كوب زيت

2 كوب حليب دافيء للعجن

1/2 كوب سكر

2 ملعقة خميرة فورية

ملعقة ملح

1/2 كيلو تمر منزوع النوى للحشو

للوجه

بيضة مخفوقة

1/4 كوب حليب



طريقة التحضير

- انخلي الدقيق ثم أضيفي الخميرة والملح والسكر والزيت والحليب الدافيء.

- اعجني جيدًا وأضيفي الزبدة السائلة واعجني مرة أخرى.

- اتركي العجينة في مكان دافيء لمدة ساعة حتى تختمر ويتضاعف حجمها.

- افردي العجينة على لوح مرشوش وقطعيها مستطيلات على شكل شرائط بعرض 7 سم وضعي حشوة التمر ولفي على شكل اسطوانة.

- رصيها في صاج مدهون زيت وأتركيها تختمر مرة أخرى لمدة نصف ساعة.

- ادهني الوجه بالبيض والحليب ثم اخبزي في فرن ساخن على 190 مئوية لمدة 15 - 20 دقيقة حتى يصبح الوجه ذهبيًا وأتركيها حتى تبرد وتصبح جاهزة للتقديم.

