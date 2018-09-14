قراقيش التمر

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 14 سبتمبر 2018, 12:15 مساء

القراقيش بالتمر من المعجنات الشهية تعرفي معنا على طريقة تحضيرها في مطبخك وفقا لموقع «شهية».
المكونات
كيلو دقيق
كوب زبدة سائلة
1/2 كوب زيت
2 كوب حليب دافيء للعجن
1/2 كوب سكر
2 ملعقة خميرة فورية
ملعقة ملح
1/2 كيلو تمر منزوع النوى للحشو
للوجه
بيضة مخفوقة
1/4 كوب حليب

طريقة التحضير
- انخلي الدقيق ثم أضيفي الخميرة والملح والسكر والزيت والحليب الدافيء.
- اعجني جيدًا وأضيفي الزبدة السائلة واعجني مرة أخرى.
- اتركي العجينة في مكان دافيء لمدة ساعة حتى تختمر ويتضاعف حجمها.
- افردي العجينة على لوح مرشوش وقطعيها مستطيلات على شكل شرائط بعرض 7 سم وضعي حشوة التمر ولفي على شكل اسطوانة.
- رصيها في صاج مدهون زيت وأتركيها تختمر مرة أخرى لمدة نصف ساعة.
- ادهني الوجه بالبيض والحليب ثم اخبزي في فرن ساخن على 190 مئوية لمدة 15 - 20 دقيقة حتى يصبح الوجه ذهبيًا وأتركيها حتى تبرد وتصبح جاهزة للتقديم.
 

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